Maestro de periodistas

Aún no puedo creer que esté escribiendo estas palabras. Son las tres de la madrugada y me acaban de dar la triste noticia del fallecimiento de mi amigo, compañero y jefe Sebastián García. Se jubiló en enero con 66 años y se merecía disfrutar esta nueva etapa vital con su familia. Pero la fatalidad se ha cruzado en su camino. Hace apenas dos meses le diagnosticaron una grave enfermedad, que desgraciadamente no ha podido superar. Sigo impactado por su prematura muerte y cabreado por lo injusto del destino.

Amó el periodismo, pero más aún a su mujer Adela y a sus dos hijos Dani y Marina

Jienense de nacimiento, siendo muy joven se fue a Madrid, donde estudió Magisterio y se licenció en la Escuela de Periodismo. Comenzó a trabajar como becario en el diario El País el día que Adolfo Suárez formó su primer Gobierno. Fue uno de los periodistas secuestrados en el Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado de 1981. Siempre recordaba cómo, tras ser expulsados los informadores del hemiciclo, buscó un teléfono seguro para dictar la crónica a la redacción.

Años después se trasladó a Sevilla para dirigir la delegación andaluza de El País, época en la que conoció y trabajó con algunos de los mejores profesionales de la información de nuestra tierra, con quienes tejió una complicidad que ya duraría para siempre.

Fue nombrado jefe de prensa de la Expo 92, la época profesional que con más emoción recordaba. Coordinó un gran equipo humano, atendió a cientos de periodistas de todo el mundo y tuvo que bregar con los jefes de gabinete y de seguridad de decenas de mandatarios internacionales.

Tras la muestra universal le llamaron para el gabinete de prensa de la Diputación de Sevilla, y más tarde se incorporó como subdirector a la redacción de El Correo de Andalucía, donde le conocí. Fue un referente para mí y para muchos de los que empezamos en este mundillo gracias a la oportunidad que nos brindó el decano de la prensa sevillana.

Con el cambio de milenio, Sebastián García montó su propio despacho y trabajó como asesor de comunicación para importantes empresas y entidades, como Abengoa, La Caixa, Unión Fenosa, o el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Además, fue tertuliano de la Radio Sevilla-Cadena SER y colaboró con Tom Martín Benítez en Canal Sur TV. Ha sido un honor trabajar con él durante 20 años. Sebastián fue maestro de periodistas. Su rigor y su honestidad siempre fueron reconocidos por sus compañeros.

Amó profundamente el periodismo, pero más aún a su familia: a su mujer, Adela, y a sus dos hijos, Dani y Marina, que siguió la vocación profesional de su padre. Con ellos era más feliz que nunca cuando llegaban a Zahara de los Atunes a pasar unos días. Era su particular paraíso.

Se le echará en falta en los almuerzos de la APC y en los actos de la Asociación de la Prensa de Sevilla, a las que pertenecía. Lo extrañarán en su caseta de Las Cancelas, donde siempre tenía la puerta abierta. Y yo echaré de menos nuestras largas conversaciones sobre la actualidad, sus certeros análisis políticos, su sabio consejo profesional… Pero sobre echaré de menos su gran amistad.

Hasta siempre, querido Sebas.