Este domingo todos los cupones terminan en 23

Los niños de san Ildefonso del Tiempo cantan el 23 en todas las terminaciones. Año impar, ni olímpico ni bisiesto, pero muy electoral. Si quieres caldo, dos tazas. Y el tazón para el final. Diciembre ya no es lo que era. Este año se ha colado un Mundial de Fútbol y el año que viene, el día que viene como quien dice, se cuela una campaña electoral con las calendas invernales. Un 23 de muchas redondeces numéricas: la de Lola Flores, de Italo Calvino o de Carlos Edmundo de Ory. Y episodios nacionales de cincuenta en cincuenta años, la perspectiva del tiempo, los que tiene el presidente del Gobierno, al que Miguel Muñoz parece haberle prestado la legendaria flor en salva sea la parte. En 2023 se cumplirán 150 años de la proclamación de la Primera República (y en 1924, 150 de su rápido crepúsculo); cien años de la dictadura de Primo de Rivera; cincuenta del atentado contra el almirante y presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco.

Ya no está Miguel en su puesto de cupones de la Alameda esquina con la calle Relator, junto al antiguo bar Aguilar, santuario de Manzanilla donde guardaban con celo el secreto de la sangre encebollada. Ahora se llama Lola por Dios, franquicia de la faraona. Miguel ha muerto hace un par de semanas cuando estaba a punto de jubilarse. Era vecino de la calle Relator y antes de los cupones se dedicaba a la instalación de toldos. Toldero y cuponero, dos formas de dar la sombra. Nadie daba los buenos días o las buenas tardes como Miguel el cuponero. Su saludo era un pariente de la fortuna. Palabras envueltas en sonrisa y parca contraseña con la que se hacía más leve el camino. Le ha tomado el relevo Rocío, 31 años, cuponera diligente, que besa el cupón que me vende a ver si Miguel me da suerte desde el cielo de los decimales. Por allí andará de tertulia con otros vecinos de la Alameda que se dieron de baja: Joselito el Colorao, guitarrista que una vez actuó en Granada ante Saramago y Wole Soyinka, dos Nobel de Literatura; o Guillermo el Negro, el amigo de

La pandemia ha durado lo que una legislatura y marcó el trienio Magallanes-Elcano

Gordillo, vecino del Polígono San Pablo y compañero en el primero de sus equipos, el Hispano.

Se va el año del centenario de la muerte de Proust en un tiempo de tiempos perdidos. El ciclo pandémico ha durado lo que una legislatura. Se proyectó cronológicamente sobre los tres años que celebramos el quinto centenario de la vuelta al mundo que completó una quinta parte de las embarcaciones. Del 19 de Magallanes al 22 de Elcano. Ni la ciudad ni el país han estado a la altura para ponderar la relevancia de un acontecimiento sólo comparable a la llegada del hombre a la Luna. Sabrosa, Guetaria, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Para colmo de infortunios, como si lo hubieran planificado los piratas Francis Drake o Walter Raleigh, la reina de Inglaterra, Isabel II, vino a morirse en su residencia escocesa el mismo día que se conmemoraban los cinco siglos de la llegada de la nao Victoria al puerto de Sevilla después de muchas vicisitudes. Más pérfida Albión que nunca.

Reinaba desde 1953, el año que le dieron el Nobel de Literatura a Winston Churchill. La sangre, sudor y lágrimas de aquellos heroicos marineros que sobrevivieron a motines, escorbutos, naufragios y emboscadas indígenas, no ocupó ni un minuto en los telediarios. Dios salve a la Reina, que ha muerto el mismo año que el Rey (Pelé).

Paco Gallardo ha reeditado quince años después El rock de la calle Feria, con las novedades de una portada de Manolo Cuervo y una veintena de epílogos. Su muerte en Ubrique impidió el texto de Jesús Quintero, que murió poco después que Javier Marías. Sí aparece el de uno de los mejores amigos del autor, Ismael Yebra, con un comienzo que no tiene desperdicio: "Sevilla, ciudad bravía, la de las mil tabernas y ninguna librería", cita de Baltasar del Alcázar, aunque Cela siempre prefería esta otra: "de grandes cenas están las sepulturas llenas". Dos de los epiloguistas nos reunimos anteayer con Gallardo en La Norte, que también frecuentaba Miguel el cuponero con sus números de la fortuna atados con pinzas como cordeles de ciego. Pepe Amuedo, pancipelado de nacimiento (gentilicio de los de Montellano), se aficionó al fútbol en el Mundial de Inglaterra 1966, el tercero de Pelé, el único que no ganó; Paco y yo nos doctoramos en México 70, el último de O Rei, que se va el año que vuelve Lula. El doctor Gallardo tenía previsto ver el Betis-Athletic. El hat-trick de Joaquín a los leones de Lezama le cogió a Amuedo de vacaciones en Sicilia. Anteayer fue el último Jueves de 2022 en la calle Feria. El rock del mercadillo. El 23 empieza en domingo. Un año de precepto. 365 motivos para levantarse de la cama y comprobar que el sol sale todos los días, incluso cuando no lo vemos. Si no los ha visto, eran apaches. Ni bisiesto ni olímpico, pero el tiempo más que correr vuela. Sus alas son las hojas del calendario, desde san Manuel hasta san Silvestre. Alas de dos ángeles, los abuelos Pilar y Paco, que nacieron un 31 de diciembre y sin los cuales esta familia nuestra sería puro éter.