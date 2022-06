Mañana es domingo, el jueves también lo fue

La procesión del Corpus es una síntesis de la historia de Sevilla, pero contada en el momento presente. Un tiempo nuevo que no es fácil de conjugar. El pasado contado en el presente es la única garantía de un futuro razonable porque las cosas serán como fueron. Esa singularidad del Corpus no la tienen las Fallas, los Sanfermines o el 15-M. Si acaso el Ulises de Joyce, y encima este Jueves caía en bloomsday. A algún fotógrafo futbolero le recordaba al salir por la puerta de San Miguel que este 16 de junio de 2022 se cumplían veinte años de aquel España-Irlanda del Mundial de Japón y Corea que vimos en el Flaherty de la calle Alemanes después de una lectura coral del Ulises en la Casa de la Provincia. ¡Cómo estaba ayer Alemanes! Esplendor en la hierba del romero esparcido por el suelo. El primer Corpus sin Carlos Amigo Vallejo, allí asomado en el balcón celestial de Francos-Placentines. El primero del nuevo obispo, el primero del nuevo alcalde. Todo es nuevo en el Corpus de siempre. Y como no hay bloomsday sin Ulises, en las calles de Sevilla, en las naves de su catedral estaba con su cámara y su sonrisa permanente Ulises Bidón Vigil de Quiñones, sobrino-nieto del poeta Cernuda, tan cerca en su casa de Acetres al paso del cortejo por Cuna esquina con Cerrajería, nieto de Rogelio Vigil de Quiñones, el Ramón Vila del sitio de Baler, últimos de Filipinas, primeros de España. "Me parece muy bien que le aplaudan al Ejército, pero a quien hay que aplaudirle es a Dios, que es muy grande, y nadie le aplaudía a la Custodia", dice Joaquín bajo uno de los laterales de la Giralda.

Ir a la Feria es como leer Rayuela. La procesión del Corpus es el Ulises de Joyce. Hay un momento en que todo el centro histórico está ocupado por esta recreación de la Sevilla histórica. La que uno ha aprendido en los libros de Álvaro Pastor Torres, que te saluda con el regalo de una fotografía, o en los de Paco Robles, sentado en la puerta del Círculo Mercantil. El mismo lugar donde Blas Infante pronunció una histórica disertación. En la calle Sierpes, en la esquina de lo que fue Polvillo, ve pasar el cortejo Javier Delmás, nieto del notario erigido en Padre de la Patria andaluza. Por algún sitio estarán otros titulares de la cátedra cotidiana de Sevilla: Manuel Jesús Roldán, Fernando Gabardón de la Banda. Sentado entre los altares Manuel Romero Tallafigo, paleógrafo de la modernidad. Y en Entrecárceles, Rogelio Reyes. Reyes Pro, que activó el plano de Olavide, y Reyes Morales, Dulcinea de García de Vinuesa, ven pasar el cortejo desde la platea de Quidiello.

Cada vez hay más gente en el patio de los Naranjos. La espera de los gozos, que diría Antonio Burgos. A lo largo de la procesión ves a distintos pregoneros: cerca del Salvador, a Rafael de Gabriel; en la plaza de San Francisco, muy cerca de la portada que recrea la iglesia de Ómnium Sanctórum, a Carlos Herrera con su cuadrilla (Luis Baras, Manolo Marvizón…), todos vestidos como en La noche de la iguana; y en la iglesia, tras la bendición bajo el cuadro de Alfonso Grosso, Julio Cuesta, el autor del pregón que duró tres años, como la singladura de la nao Victoria.

Pasas con la hija del rubio de Casa Gonzalo, establecimiento centenario. Este Credo andante tiene dos premios de la montaña: la Cuesta del Rosario y la Cuesta del Bacalao. Entre ambas, asomados al mascarón de proa de uno de sus barcos, Pedro y Laura Robles con Francisca, la viuda del gran tabernero cuyo santo es el día 24. Tres Juanes velan armas en esta jornada de reflexión. La leve brisa de la mañana apagaba el pabilo de los cirios. Me acordaba de una película de Fritz Lang, Las tres velas, alegato cinematográfico a favor de la vida desde que sale el sol hasta el ocaso.

En el patio de los Naranjos se agrupaban los grupos de las hermandades de gloria y de penitencia. Todos los Santos, nuestra hermandad, que en latín da nombre a la iglesia de la calle Feria, "el barrio más barrio de Sevilla", le explicaba un lugareño a dos curas forasteros, íbamos entre San Martín y San Pedro. Saludos cordiales: el arquitecto Rafael Aguilar, Jesús Rodríguez de Moya, agente de futbolistas tan unido a la calle Arfe, apellido de la Custodia, Antonio Franco, otrora maratoniano. Joaquín de la Peña y Paco Cuéllar coordinan el trasiego. Hay listeros con sus libretas. Desde bien temprano, la procesión se extiende desde el Arenal hasta la Judería, desde el Alcázar hasta la Encarnación. Junto al Postigo, en los dominios de la Pura y Limpia, el sonido de las campanadas del Angelus se mezcla con la sinfonía del afilador, solista apostado en la trasera del edificio de Correos, en la calle Tomás de Ibarra donde el Pali se sentaba a horcajadas. El Jueves de Corpus se canta de corrido como la letra de unas sevillanas del Pali. Sevilla se ha reencontrado con ella misma. Cristian Dios. He vuelto a ver la Giralda emerger como un ciprés de piedra ostionera vista desde la Punta del Diamante. Y hemos tenido la suerte de que al pasar por la Catedral para salir por la Avenida, cantaban y bailaban los niños seises dirigidos por Herminio González Barrionuevo, ese paisano de don Ramón Carande que dio con la partitura de Sevilla. Mañana es Domingo. El Jueves también lo fue. Desayunamos con la Cena, homenaje subliminal al bueno de Garmendia.