Entre Manolo Escobar y Quilapayún

Íbamos los que nunca nos manifestamos. Los que huimos de los gritos y el vociferio. La España sin interjecciones pero con interrogantes. Uno fundamental. ¿Por qué? No encontramos los porqués y fuimos a buscarlos a la Plaza de San Francisco. A dos semanas del comienzo del Adviento, que es el prólogo de todo lo que vendrá después. Sevilla y España fueron sinónimos hace cuarenta años en el España-Malta.

Un racimo de cuerpos, familias enteras, pandillas de amigos, en el espacio que al cabo de la hoja del calendario empezará a ser el escenario de los palcos. Sierpes y la Avenida eran polvaredas de gente. España unida jamás será vencida, como si la España de Manolo Escobar se hubiera aliado con la de Quilapayún. Banderas como faldas, como mantillas, como ponchos, en los carritos de los niños. Un Sánchez, Ricardo, toma la palabra contra los despropósitos de otro Sánchez, Pedro, el eterno dilema vuelve siete siglos después: Cruel o Justiciero. Por la tarde había derbi. La Plaza de San Francisco es la media geográfica entre Heliópolis y Nervión.

Sevilla-Betis a la hora del café. Todos con el Calavera, el símbolo que anuncia las Vanidades de la Exposición de Ricardo Suárez. Entrada por la calle Entrecárceles, justicia poética para esta negociación a hurtadillas, a escondidas, tipo El halcón maltés o Superagente 86, con un prófugo de la justicia. Aires de 4 de diciembre entre Laredo y Filella, con la carrera oficial de la indignación tranquila, la moderación es revolucionaria, entre Sierpes y la Avenida de la Constitución, que en menos de un mes cumplirá 45 primaveras. 45 revoluciones por minuto, como la película que pusieron la víspera con un jovencísimo Juan Pardo. “Podía estar en Málaga y está aquí”, dice alguien cuando aparece Juanma Moreno, el presidente de la Junta, junto a José Luis Sanz, que en el Santo Entierro Grande todavía era candidato a la Alcaldía. Juanma Moreno nació en Barcelona el día del Trabajo de 1970.

Un hijo de la emigración, como los que aparecen en Noticia de Andalucía, el libro de Alfonso Carlos Comín, padre de uno de los eurodiputados huidos de la justicia, que llevaba prólogo de Felipe González. El apestado de esta nueva foto de los huevos rotos. Como Alfonso Guerra, que igual que Perales fue remero en la Plaza de España él fue librero en la librería Antonio Machado por la que regresan los concentrados camino de la plaza del Salvador. En la calle Álvarez Quintero donde era vecino de Ramón Carande. Fortaleza y mercado.

Juanma Moreno nació el año del último Mundial de Pelé, cuando España no los jugaba, y Pere Aragonès es del año del primer Mundial de Maradona, el que organizó España. Nació el 16 de noviembre de 1982, en pleno traspaso de poderes de Leopoldo Calvo-Sotelo a Felipe González. Dos presidentes nacidos en Cataluña, pertenecientes a lo que en poesía se llamaron novísimos. Se cumplen cuarenta años del bautizo periodístico de la quinta del Buitre.

Vítores de huelga general. Sería la primera huelga que tendría la contestación de los sindicatos, que tiraron a un vertedero el internacionalismo que siempre llevaron por bandera, desde la letra de La Internacional a las enseñanzas de Kropotkin o El Proletariado militante de Anselmo Lorenzo, para apoyar la causa del desagravio, la desigualdad y los privilegios. Era una concentración espontánea, sin organizar, de gente corriente con algún dechado de juancarlismo: “¿Por qué no te callas?”. Derbi y gala de los Grammy. Todo pasa por Sevilla, desde Shakira a Rosalía. Blanca y verde, piensas en Carlos Cano cuando suena el himno de Andalucía. O en Salvador Távora, que en su espectáculo Alhucema ponía en boca de uno de sus personajes: “Ancha es Castilla… menos por Andalucía”. Dicho válido ahora para otra comunidad. Ancha es Cataluña… menos por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. La novena provincia andaluza, la tercera extremeña, la sexta castellano-manchega. La primera transversal de Sierpes es Albareda, que con su continuación en Carlos Cañal se llamó en tiempos calle Catalanes.

Tiempos no muy lejanos en los que Jordi Pujol, con su esposa, Marta Ferrusola, vinieron por Sevilla para pasarse por la Hiniesta, cuya titular fue encontrada en un paraje de Cataluña, y por la capilla de Montserrat, la misma donde están Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón. En política no hay ladrones buenos, no hay lugar para ellos en el paraíso. Sonaron los himnos. La letra del de Andalucía, obra del notario Blas Infante, y la sinletra del de España, pero con los subtítulos de este nuevo 28-F de la dignidad. Aquello fue un derbi jurídico entre dos artículos de la Constitución, el 143 y el 151. La Carta Magna tenía aquel 28 de febrero de 1980 catorce meses de vida, estaba empezando a caminar. Año olímpico, el de los Juegos de Moscú, Eurocopa en Italia. El año que más víctimas mortales cometió la banda terrorista ETA.

Por Entrecárceles van haciendo paradas Lola Chaves y Paco Robles. Paco y Lola, tándem con sabor a Albahaca. El escritor y periodista es de la quinta del Buitre, porque nació en 1963, el mismo año que Míchel y Butragueño. El que le metió tres goles a Corea y el que le marcó cuatro a Dinamarca en Querétaro. Ahora han querido comprar al árbitro en Bruselas y quieren cuatro mediadores internacionales. Como si estuviéramos hablando de resolver un conflicto entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Se va disolviendo la gente. No es una cita gregaria o para hacer bulto. No hay tramos ni cuerpos de nazarenos. No es una peña. Es un compendio de anonimatos. Un anónimo sevillano en este 4 de diciembre del siglo XXI. El anterior 4-D de 1977 Juanma Moreno tenía siete años y faltaban cinco para que naciera Pere Aragonès. La fachada del Ayuntamiento sigue cerrada por obras. En la parte de atrás, plateresco puro, nos deleitamos viendo los frescos de Echegoyán. Dicen que en uno inmortalizó a Grace Kelly, la musa que pasó de Mogambo a la corte de Mónaco. La madre de la monegasca que enamoró a Moncho Alpuente.

¿La derecha? Ni está ni se le espera. España no se rinde. “España se Vende”, rezan algunas pancartas. “Gobierno Dimisión”, se lee en un balcón encima de la antigua sede de la Asociación de la Prensa, tiempos de Celestino Fernández Ortiz. Recuerdo el sucedido del Beni de Cádiz y el Cojo Peroche al ver la placa en la casa donde nació Pemán. ¿Qué pondrá en mi casa cuando me muera?, preguntó Benito Rodríguez Rey señalando su casa de la calle Hércules de Cádiz. “Se Vende”, le dijo el Cojo Peroche. Para piso turístico, los nuevos fenicios.