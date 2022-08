Más País lamenta la "dejadez" de la Junta ante los cortes de luz en los barrios de Sevilla

La diputada autonómica por Sevilla de la coalición electoral Por Andalucía y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha lamentado "la dejadez del gobierno de la Junta ante los continuos cortes de electricidad que sufren zonas de Sevilla", reclamando que la Administración andaluza, gobernada por el PP, exija "mejor gestión a las empresas de suministro".

Mientras tales interrupciones coinciden con las persistentes temperaturas extremas, con Sevilla semanas y semanas por encima de la barrera de los 40 grados y un reciente nuevo récord de pico de demanda de Endesa en Andalucía, Esperanza Gómez ha explicando que estos "continuos cortes eléctricos e interrupciones de larga duración" denotan directamente una "ausencia de previsión, una falta de mantenimiento de las redes y en general una pésima gestión de un suministro que es vital para las familias y esencial para las pequeñas y medianas empresas de nuestros barrios".

A juicio de la diputada de Por Andalucía, la Junta, como depositaria de competencias de energía, debería "sentirse concernida con la inhumana situación que viven estas familias en plena ola de calor y atajar estos problemas directamente ante las empresas suministradoras", entre las cuales Endesa alega dicho récord de demanda de energía eléctrica ante el calor extremo.

Gómez cree además que esta dejación de funciones se ha convertido en un verdadero problema de "salud pública", preguntando "cómo afecta que haya personas que sufren más de 18 horas de corte de suministro eléctrico al día con estas temperaturas".

Directamente, concluye la diputada, genera una situación que "afecta de forma grave a la salud de decenas de miles de andaluces y andaluzas".

"Hay vecinos que dependen de respiradores eléctricos, personas mayores que no pueden disponer de ascensores, familias que deben comprar al día ante la imposibilidad de usar sus neveras, empresas con su actividad en riesgo, trabajadoras y trabajadores que acuden cansados a sus puestos, y sin propuestas ni soluciones por parte de los responsables, como por ejemplo, facilitar formas y vías alternativas de suministro para abastecer la zona", lamenta Gómez.

Asimismo, interesada por el encierro que están llevando a cabo los vecinos/as del barrio sevillano de Padre Pío, en el Centro Cívico de La Plata, para protestar por la insostenible situación que viven desde hace meses, la coportavoz federal de Más País también apela al Ayuntamiento hispalense, gobernado por el PSOE, manifestando que no es "capaz de entender" cómo no hace más y pone toda su "capacidad técnica, legal y administrativa, al servicio de los vecinos y vecinas y para denunciar y forzar a las empresas que no están cumpliendo con el suministro de energía", después de que el alcalde hispalense ya apelase a Endesa semanas atrás. Por último, la presidenta de Mas País Andalucía ha anunciado que llevará esta situación al Parlamento de Andalucía.