Mayoría de cirugías traumatológicas en el departamento internacional de Vithas Sevilla

El Hospital Vithas Sevilla cuenta con un Departamento Internacional destinado a ofrecer apoyo a los pacientes que, ya sea por estancia permanente o de forma eventual, están en Sevilla y requieren atención sanitaria. Un espacio que, en el caso del estadounidense Kevin Dodson, le permitió operarse de rodilla con la seguridad de que su seguro cubriría los gastos y podría tener una comunicación fluida tanto con su equipo médico como en todo el proceso administrativo. Como Dodson, los pacientes internacionales que acuden al Hospital Vithas Sevilla solicitan principalmente la asistencia de especialistas en traumatología, seguidas de curas de enfermería y urgencias generales.

De la mano de María Fernández, responsable del Departamento Internacional de Vithas Sevilla, Dodson solo tuvo que presentarse en la consulta del doctor Boris García y seguir el procedimiento médico que este le sugirió. "Sabíamos que tenía que intervenirme de rodilla en algún momento y me recomendaron al doctor García como uno de los mejores profesionales de Sevilla. Cuando vimos que estaba en Vithas sumamos que es uno de los pocos hospitales que el seguro internacional cubre, pues los costes de la sanidad cuando vienes de fuera son muy importantes y no en todos sitios te atienden", señala Dodson.

La intervención de Dodson planteaba la necesidad de realizar un implante de rodilla al que había que incluir una posterior estancia hospitalaria. Una cirugía que, para la familia, añadía el temor de la gestión con el seguro, el cual pudo atenderse gracias la asistencia del Departamento Internacional de Vithas Sevilla. "En ese momento teníamos miedo de que el seguro no cubriera la atención médica y la propia cirugía, pero principalmente es que no sabíamos cómo gestionarlo", subraya Catalina Castillón, esposa de Dodson. "El apoyo que hemos recibido desde el primer momento, tanto por el doctor García y su equipo como por el servicio Internacional, ha sido clave, ya que tratar con seguros norteamericanos no es fácil y temíamos que esto supusiera un sobrecoste que, como jubilados, podía afectarnos gravemente", subraya el paciente.

Tras esta primera cirugía, Dodson deberá someterse a una segunda intervención en la otra rodilla, una operación que tiene claro se realizará en el Hospital Vithas Sevilla de la mano del doctor García, "ya sabemos que podemos confiar en el hospital y que gestionarán todo el proceso, además de contar con uno de los mejores equipos". "Una intervención que finalizará cuando volvamos a bailar swing, una de nuestras pasiones. Cuando pueda bailar sin que me duela, estaré completamente recuperado y habrá sido gracias a toda la atención recibida", destaca Dodson.

Más de 50 patologías óseas y musculares

Las cirugías de carácter traumatológico son las más demandas por los pacientes internacionales, para dar respuesta tanto a patologías crónicas como a lesiones puntuales. Para atender estas peticiones, el servicio de cirugía ortopédica y traumatológica del Hospital Vithas Sevilla está divido en cinco unidades especializadas, abarcando más de 50 tipos de patologías óseas y musculares.

En este punto, el especialista y jefe de servicio de cirugía traumatológica y ortopédica del Hospital Vithas Sevilla, el doctor Boris García, subraya la importancia de atender a tiempo las lesiones traumatológicas. "Cuando sustituimos una articulación es necesario que este proceso se lleve a cabo cuando la propia articulación ya no es viable y las lesiones no permiten al paciente hacer una vida normal. A esto se suma el dolor que, cuando aparece, es importante solucionar el problema lo antes posible por dos motivos, para que desaparezca el dolor y para mejorar la calidad de vida del paciente y su movilidad", destaca.

A la seguridad de contar con el respaldo de su compañía, el Departamento Internacional del Hospital Vithas Sevilla suma el apoyo idiomático, dando soporte tanto en las gestiones administrativas como en la propia consulta. Así, los pacientes internacionales pueden solicitar el acompañamiento en inglés tanto durante como después del trato con el especialista, quienes, aunque ya dominan el idioma, refuerzan que no haya ningún tipo de barrera en su comunicación.

Por su parte, María Fernández, expone que desde el Departamento Internacional se asegura de que el paciente "se sienta como en casa", acompañando desde el principio intentando que todo sea más fácil. "El proceso que seguimos permite que el paciente nunca esté solo, nos cuenta lo que necesita y nos encargamos de todas las gestiones; desde combatir las barreras comunicativas que puedan existir, organizar citas y reuniones con el equipo médico o lidiar con los seguros internacionales para que todo esté en orden", indica.

Para hacer uso de este servicio, los pacientes internacionales tan solo tienen que dirigirse al departamento a través de nuestro número de teléfono o email (international.sevilla@vithas.es) para que puedan trasladarnos sus necesidades.