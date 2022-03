Metro de Sevilla: la Junta afirma que no hay cambios en la financiación

La consejera de Fomento de la Junta ha declarado este lunes que no hay cambios respecto a la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno. "No es cierto que la Junta de Andalucía no disponga de presupuesto para la ampliación del Metro de Sevilla", ha afirmado a preguntas de la prensa en San Telmo.

La consejera ha asegurado que la ampliación del Metro con el tramo Norte de la línea 3 del Metro cuenta con "un proyecto actualizado tras 15 años de espera que es lo primero y más importante; dispone de una partida para financiar el ramal técnico en el presupuesto prorrogado para 2022, porque lo tumbó el PSOE, y dispone de voluntad política para afrontar su construcción con el camino que se marcó".

Y ha añadido que no hay cambios en la financiación. "El Estado ha aceptado financiar al 50% del Metro de Sevilla, lo ha dicho la propia ministra: un euro que aporte la Junta lo aportará el Estado".

si va a aplicar la subida de la tasa de descuento para poder participar la iniciativa privada (en referencia a una opción que permite el artículo 10 de la actual y si vamos a poder contar con la financiación de los préstamos Next Generation", declaró Carazo. Carazo abundó en que la Junta sigue trabajando en explorar fuentes de financiación. "En ese camino estamos. Garantizando cada parte su financiación, explotando las diferentes fuentes financieras, sin dejar excluida ninguna de ellas, y esperando respuesta del Ministerio sobre(en referencia ala actual Ley de Desindexación de la Economía ", declaró Carazo.

El artículo 10 de la ley de Desindexación, que se refiere al período de recuperación de la inversión de los contratos, deja claro que "el instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, paraadaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratosdel sector público".

Sobre la base de esas dos últimas cuestiones que el Ministerio de Hacienda debe aclarar, la consejera ha explicado que las dos administraciones se han emplazado a una nueva reunión (prevista esta misma semana) "de cara a firmar el protocolo, firmar el convenio y poder licitar las obras".