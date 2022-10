Monseñor Saiz: "Es urgente que el fundamento ético llene la política económica"

La Fundación Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado este martes un almuerzo-coloquio en el que ha participado el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que ha ofrecido una ponencia que lleva por título Soñemos Juntos. Durante su intervención el arzobispo de Sevilla ha ofrecido datos del Informe Foesa sobre integración social en España, del que se desprende que hay casi dos millones de hogares donde todas las personas activas están en paro, y la pandemia ha aumentado la brecha entre hombre y mujeres. Además, el 26,3% es el índice de exclusión social en Andalucia, superior que la media de España.

Sevilla suele estar en todos los indicadores algún punto por encima de la media. Además, ha recordado que cinco de los barrios más pobres de España están en Sevilla y 11 en Andalucía. Ante todo esto, el arzobispo asegura que "es posible cambiar esta situación, y pensar en un mundo diferente en pleno Siglo XXI".El arzobispo ha compartido tres aspectos a los que se dirige la Iglesia: la centralidad de la persona, la conversión humana y la colaboración. Así ha explicado que "los elementos fundamentales de la antropología cristiana son la dignidad de la persona humana, su relación con las criaturas terrenas, la condición social del ser humano.

La doctrina social de la Iglesia contempla al hombre integrado en la compleja trama de la sociedad moderna, que a su vez se enriquece de ella y se propone ayudar al ser humano en su camino de Salvación". "La persona es la protagonista del mundo y el centro de toda actividad. En un mundo materialista y consumista podemos acabar en el hacer y en producir y no en la persona, hay que poner el foco en la persona, ésta es el centro de la actividad económica". "Es urgente que el fundamento ético llene la política económica. Hay que colocar al ser humano en el centro, porque está dotado de una dignidad trascendente. En este sentido, la economía no puede desvincularse de las exigencias éticas", ha explicado el prelado.

Para construir esta sociedad "hay que partir de una conversión personal y social, nacer de nuevo y renovar las actitudes, criterios y valores". "Se puede y se debe hablar de pecado pseudosocial porque todo pecado personal repercute en el conjunto de la sociedad. El afán de ganancia exclusiva afecta por ejemplo al desarrollo de los pueblos" ha continuado diciendo el arzobispo.

Monseñor Saiz ha apelado a los asistentes al encuentro a "sentirse llamados a aportar y desarrollar los talentos que el Señor nos ha dado, orientado la vida hacia Dios". Ha hecho referencia a las asociaciones caritativas que "ayudan al prójimo y a toda la sociedad hacia el acogimiento y la sensibilización hacia los demás".

El arzobispo ha lanzado un especie de examen de conciencia a los más de 150 asistentes al encuentro "¿es posible soñar juntos como dice el Papa?, ¿es posible que los sueños se conviertan en realidades, pero de nosotros dependen, y ¿es posible una economía al servicio de las personas y de los pueblos?, ¿es posible cambiar la mentalidad de una empresa y que sea más solidaria?, ¿es posible lograr la equidad social y salvaguardar el planeta?".

Y ha concluido su intervención asegurando que "me consta por los empresarios con los que he hablado que los empresarios trabajan por crear empleo y riqueza para el conjunto de la sociedad y no por un afán capitalista y eso me da muchas esperanzas".

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Francisco Herrero ha explicado que “en la actualidad estamos trabajando para lograr un Acuerdo Estratégico a favor del Patrimonio Cultural de Sevilla, junto a la Archidiócesis de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Sevilla es una de las ciudades con mayor patrimonio monumental, con el Casco Histórico más grande de Europa y con la singularidad de tener uno delos mayores patrimonios conventuales de todo el mundo cristiano. Hemos propuesto colaborar en la realización de actuaciones de conservación, mejora y difusión del patrimonio de los monasterios, conventos y bienes culturales de Sevilla, con el objetivo fundamental de conservar y de ayudar a dar a conocer este conjunto de bienes con un alto valor cultural, teniendo en cuenta su finalidad religiosa”.