Movilización en las redes sociales contra el trapicheo de drogas en la Macarena

No hay día sin denuncias. Los vecinos de la Macarena se mantienen en pie de guerra y, a través de las redes sociales, llevan semanas mostrando diariamente imágenes de varios grupos de indigentes que, según aseguran son usuarios del albergue municipal, en las que aparecen supuestamente "trapicheando con drogas" o "consumiéndo en la calle y a plena luz del día".

La voz cantante, como suele decirse, la lleva el perfil bajo el nombre de Vecinos afectados albergues Macarena (@MacarenaVecinos), pero no es el único. A estas denuncias públicas se suman otras voces de colectivos bajo el nombre de Sevilla Cívica (@SevillaCivica) o Vecinos Distrito Macarena (@DistritoVecino), por citar algunos ejemplos, u otros perfiles personales, que se han unido al SOS de un barrio que apunta directamente al alcalde, Juan Espadas, como el responsable de la situación que llevan años padeciendo.

"Pues para que no digan que no se enteran. A escasos metros de cuatro facultades, colegios, guarderías... a las puertas de comerciantes honrados que no venden porque a usted, señor Juan Espadas, no le da la gana de poner orden en la zona", recoge uno de los escritos publicados en Twitter. Mensaje que reafirma otra publicación en la misma red social: "Estos indeseables vendiendo droga delante de viandantes, incluidos niños, junto al CAM", publica el perfil @MacarenaVecinos acompañado de la foto con la que se ilustra esta información.

Vaya lo q estáis soportando! Y esa q cobra como delegada de distrito q ha hecho xa resolver un problema q afecta a GUARDERÍAS, COLEGIOS, 4 FACULTADES y está a las puertas d centros d reinserción social?#SevillaCivica #DimisionClaraIMacias #ReubicacionYA #DerechosMenoresMacarena — Sevilla Cívica (@SevillaCivica) January 26, 2020

Estos indeseables vendiendo droga delante de viandantes, incluidos niños, junto al CAM. #redistribucionalberguesya #sevillahoy pic.twitter.com/RGNQqJSV2m — Vecinos afectados albergues Macarena (@MacarenaVecinos) January 28, 2020

Las denuncias por el consumo de alcohol y drogas en el barrio, y más en concreto, en las calles aledañas al albergue municipal, situado en Perafán de Ribera, llevan años sucediéndose desde los distintos colectivos y organizaciones vecinales de la zona. En los últimos días, las redes sociales recogen a diario imágenes realizadas por los mismos vecinos en las que asegura puede verse el "trapicheo y consumo continuo" a plena luz del día. "Estamos hartos. Ya no se esconden y todos sabemos quienes son, incluidos los policías. Tienen ocupada la esquina del centro cívico San Fernando, donde se concentran cada día a consumir alcohol y drogas, pero también lo hacen en las puertas de los edificios de viviendas y negocios", aseguran los vecinos.

"Tendrían que enviar un coche de Policía a diario", manifiestan desesperados los miembros de la Asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena que, aunque afirman, se ha incrementado la presencia de los agentes en los últimos días ante la insistencia vecinal, "en cuanto se dan media vuelta todo sigue igual".

Los vecinos insisten en que estas situaciones son protagonizadas por "usuarios del albergue o pisos tutelados". "Que no venga a decirnos que se trata de personas que viene aquí a mendigar, que no es así, son personas que conocemos", afirma una portavoz de la Asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena.

Desde la misma organización aseguran llevar años pasando "miedo" ante una situación ante la que se encuentran "al límite". "Los vecinos ya no sabemos qué hacer. Hay un sector que da miedo y es que el albergue se está convirtiendo en un geriátrico, aquí mandan a todos lo que salen de la cárcel o de otros centros. Hay negocios que están pasando un calvario porque los tienen todo el día en la puerta e incluso robándoles", denuncian, señalando directamente a un individuo concreto que aseguran se pasea por la zona "armado con una tijera" con la que habría amenazado a varios comerciantes. "Se trata de una persona adicta a las drogas y es muy peligrosa. Va armada y el otro día entró en una tienda regentada por ciudadanos chinos y los amenazó para robarles, pero al otro día nos consta que ya estaba comiendo en el comedor del Pumarejo", sentencia esta vecina.

Alerta. Este individuo, con problemas de adicción, está continuamente agrediendo y atacando a comerciantes de zona Macarena y Centro con unas tijeras para robar. Hace dos días lo detuvieron. Ya está en la calle de nuevo ¿Y los S. Sociales @jmfloresSVQ ? pic.twitter.com/JOkSg0tDST — Vecinos afectados albergues Macarena (@MacarenaVecinos) January 24, 2020

Estos vecinos aseguran además que los empleados del mismo albergue en el que se cobijan estos indigentes sienten una gran "impotencia" porque "no pueden hacer más de lo que hacen". "Ellos pueden actuar dentro, pero no en la calle. Y hay personas que no quieren ser ayudadas, pero no por ello tienen que concentrarlos a todos aquí", denuncian los vecinos, al tiempo que proponen que estas personas sean "dispersadas según sus patologías en centros concretos en los que puedan ayudarlos", proponen desde la asociación.

Los portavoces de esta entidad vecinal aseguran que llevan más de un año pidiendo una reunión con el concejal de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, pero sólo han obtenido por respuesta "el silencio institucional". Denuncian haberse enterado por la prensa de la licitación de otra ubicación para el centro de noche de personas sin hogar de Virgen de los Reyes. La última maniobra anunciada por el gobierno local dentro de esa voluntad de dispersar los centros sociales de la Macarena

"Sólo queremos que nos expliquen qué tienen pensado hacer para mejorar la situación en el barrio. Entendemos que no hay buena voluntad con los vecinos ni del Ayuntamiento ni desde el distrito, nadie nos dice nada. Nos hemos enteramos de la licitación de la nueva ubicación del centro de Virgen de los Reyes por la prensa. Llevamos más de un año intentado ponernos en contacto con alguien del gobierno local y sólo queremos saber el calendario que van a seguir para intentar esa desconcentración de centros sociales que han anunciado", sentencia esta vecina.