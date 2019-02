Movilizaciones de protesta esta semana en la plantilla de los centros de la mujer

La plantilla de los centros integrales de atención a la mujer (CIAM hoy y antes PIM) dependientes del Ayuntamiento de Sevilla, compuesta por 25 personas en su mayoría mujeres, amenaza con realizar esta semana movilizaciones de protesta en la Plaza Nueva frente a la Casa Grande en demanda de que se cumpla la ampliación de jornada prometida por el gobierno local.

El compromiso del PSOE municipal era dar a los trabajadores del servicio jornada completa (el contrato actual es de 6,5 horas pero en la práctica han recibido órdenes de trabajar 6 horas) para atender también por las tardes a las mujeres víctimas de violencia de género y poner dos centros más en la ciudad frente a los seis actuales, dada la saturación de los centros de Macarena, Norte, Cerro-Amate, y Este-Alcosa-Torreblanca.

“Estamos estupefactos porque el alcalde nos dijo el lunes 28 de enero que se aprobaría en la siguiente junta de gobierno y ha faltado a la verdad. Reclamamos una estabilidad para estos puestos que permitan ofrecer un mejor servicio a la población, no una subida de sueldo. Esto repercute en la atención a víctimas de violencia de género, es un servicio necesario y seguimos sin estar en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”, denuncia Vanesa Casado, delegada de CCOO que representa al servicio de la mujer.

Desde el gobierno local se respondió ayer que la ampliación de jornada no se ha hecho hasta ahora porque “Intervención está poniendo reparos al entender que incrementar el gasto de las nóminas de ese programa supone un aumento de la masa salarial que no se puede realizar. Intervención no está de acuerdo con ese gasto”.

Así pues, el gobierno de Espadas dice que “se está buscando una fórmula que sea aceptada por Intervención” y añade que “la ausencia de presupuesto municipal de 2019 no imposibilita pero sí dificulta aún más las cosas”.

Un programa con fondos propios del Ayuntamiento

En enero de 2017, el personal de los centros de la mujer fue contratado por el Ayuntamiento de Sevilla para un programa propio de tres años para evitar que se suspendiese cada año, dada la importancia de que no vean interrumpida su labor por ceses innecesarios. Y fue cuando pasaron a llamarse CIAM (Centro Integral de Atención a la Mujer), con una jornada laboral de 6:30 horas/día con el compromiso de que en breve habría una modificación de contrato a la jornada completa y ampliar de seis a ocho el número de dispositivos.

Este programa tiene prevista su finalización a mediados de enero de 2020 y no se sabe cómo ni cuándo volverá a ponerse en marcha.

La jornada actual es de 6 horas. En noviembre de 2018, cuando el Ayuntamiento implantó las 35 horas semanales, los programas que no están a jornada completa se redujeron en horario en proporción, y por tanto, "en lugar de 6:30 horas están 6 horas al día por una indicación verbal de la delegada del Área (Clara Macías) a primeros de noviembre con el compromiso que el plazo de 10-15 días entrarían en contacto con nosotros/-as para una modificación contrato a jornada completa. Cosa que a dīa de hoy aún no se ha cumplido, a pocos meses de las elecciones municipales", explican.