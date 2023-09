El PP responde a Antonio Muñoz que el PSOE dejó una Sevilla "paralizada que poco a poco está volviendo a funcionar"

El portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, ha respondido a las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, a quien ha recordado que ha dejado "una Sevilla paralizada que poco a poco está volviendo a funcionar”.

Según Bueno, "el Gobierno actual no está deshaciendo nada del PSOE porque no había nada. Estamos trabajando para poner a funcionar la ciudad con unos proyectos del PSOE que no existían". En este sentido, el portavoz del PP ha explicado que hemos tenido que gestionar con rapidez y diligencia lo que el PSOE no había hecho. Esto no es improvisar, es sacar los asuntos prioritarios hacia adelante".

Como ejemplo, Bueno ha destacado que el alcalde anterior Antonio Muñoz había organizado los Grammy a bombo y platillo y no había nada organizado. De hecho, no se había consignado el dinero que correspondía pagar para la organización y hemos tenido "ue gestionar ese pago que era fundamental e inminente".Por otro lado, Juan Bueno ha señalado que “cuando llegamos al Gobierno, los proveedores del ayuntamiento de Sevilla -muchos de ellos, pequeños y medianos empresarios y pequeños autónomos-, estaban muy preocupados porque llevaban muchos retrasos de sus pagos, en algunos casos de varios años de duración. Nos hemos dedicado a hacer los reconocimientos extrajudiciales de deuda para poder pagarles".

Según Bueno, “tuvimos que hacer frente a un gran caos organizativo generado por el Gobierno anterior, que no había dejado organizadas ni las velás de los barrios, que hemos tenido que organizar deprisa y corriendo para poder organizarla porque no había nada previsto". En el mismo sentido, se ha referido Juan Bueno a la Velá de Triana "que se celebraba casi un mes después de nuestra llegada al Ayuntamiento y no había nada contratado para llevarla a cabo".

Bueno ha señalado que estamos ejecutando "un plan de choque de limpieza en la ciudad permanente que era más que necesario, no solo en la eliminación de la suciedad, sino también en materia de gestión de recursos. Resolviendo un problema generado por la nula eficacia del Gobierno de Antonio Muñoz que trabajó con gran carencia de ideas y proyectos para resolver este problema que ahora estamos solucionando”. Y, “en parques y jardines también nos hemos encontrado una situación caótica, a la prueba está que no se han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento del arbolado en estos años".

Juan Bueno ha insistido en que el modelo de ciudad de Antonio Muñoz "era inexistente y el caos en el que estaba sumido el Ayuntamiento y a la ciudad cuando llegamos era terrible. Era un proyecto de ciudad de boquilla, inexistente. De hecho, de las decenas de eventos recientes que Antonio Muñoz había anunciado a nivel cultural durante su Gobierno, el gobierno del PSOE, no había nada preparado". Ha añadido que "parálisis, abandono, caos y dejadez, esto es lo que nos hemos encontrado y son las palabras que mejor definen la situación que nos hemos encontrado".

El portavoz del Grupo Popular ha finalizado señalando que “este equipo de Gobierno está poniendo pie el desastre organizativo que ha dejado el alcalde socialista Antonio Muñoz y afrontando con eficacia los problemas que le preocupan a los sevillanos, con el único objetivo de que Sevilla empiece a funcionar”.