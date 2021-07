El PP critica que Espadas "externaliza" contratos de Cooperación al Desarrollo

El Grupo Municipal del Partido Popular en Sevilla criticó ayer que, "una vez más, la delegación de Cooperación al Desarrollo externaliza uno de sus contratos, que supone un gasto innecesario y no cuenta con el personal cualificado y grandes profesionales que hay en la delegación".

El concejal del grupo popular José Luis García explicó en un comunicado que "no se entiende que el delegado y la dirección general opten por empresas externas para la elaboración de sus planes y estrategias, relegando al personal funcionario adscrito y a sus técnicos a meras tareas administrativas".

"Nos parece una auténtica falta de respeto que el propio delegado reconociese en la Comisión de Control y Fiscalización, a pregunta del PP, que el personal no está cualificado para poner en valor las acciones que desarrolla la delegación en Sevilla y fuera de Sevilla, proyectos subvencionados todos. El gobierno debe respetar y valorar a los trabajadores municipales", insiste en una nota de prensa.

García detalló que "una delegación que está dotada en la relación de puestos de trabajo (RPT) de siete puestos, aunque no están todos cubiertos, y con capacidad sobrada para la elaboración de sus propios planes, son unos grandes profesionales". "Hay suficientes profesionales con experiencia destacada y acreditada en la delegación, por lo que es de obligado cumplimiento que la elaboración de planes y estrategias recaiga sobre el personal de la propia delegación y que no pueda parecer que no se quiere que los trabajadores municipales hagan su labor y desarrollen sus capacidades".

Por su parte, el delegado de Cooperación al Desarrollo de Sevilla, el socialista Juan Antonio Barrionuevo, defendió la apuesta del gobierno municipal por impulsar la cooperación al desarrollo "frente al abandono absoluto del PP". En este sentido, recordó en un comunicado que, frente a los 215.000 euros anuales que el Partido Popular destinaba a este asunto, el gobierno municipal ha ido incrementando el presupuesto desde 2016, lo que ha supuesto una movilización de casi 7,2 millones de euros durante el desarrollo del Plan de Cooperación al Desarrollo 2016-2020, del que se han beneficiado 48 entidades que han desarrollado 143 proyectos. Este 2021, la dotación para cooperación al desarrollo ha sido superior a los 1,6 millones de euros.