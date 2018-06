El PP afirma que Espadas "ha dado orden de reurbanizar Mateos Gago a espaldas de los vecinos"

La portavoz adjunta del PP, María del Mar Sánchez Estrella, ha alertado de que el alcalde, Juan Espadas, "ha dado orden de reurbanizar Mateos Gago a espaldas de los vecinos y en contra de su promesa de paralizar cualquier actuación hasta no tener el consenso necesario para llevarla a cabo".

En un comunicado, Sánchez Estrella explicó que el grupo popular está a favor de que se realice la obra de reurbanización en la calle Mateos Gago, pero "en contra de que se haga sin consenso vecinal e incumpliendo lo acordado previamente en el Pleno". Por ello, el PP ha votado en contra en el Consejo de Gerencia a la propuesta de iniciar los trámites del proyecto de reurbanizar MateosGago "por carecer de consenso con los vecinos y haberse presentado de espaldas a ellos, y por el incumplimiento plenario".

"Esto contrasta con lo aprobado en el propio Pleno del Ayuntamiento donde el alcalde adquirió el compromiso, tras la moción presentada por el Partido Popular, de no iniciar las obras hasta no llegar a un consenso con el colectivo vecinal", recalcó. Sánchez Estrella reiteró que quiere que se realice la obra de reurbanización pero "no queremos que se haga sin consenso vecinal, queremos que se hagan las obras de manera dialogada y consensuada".

"A los vecinos se les había garantizado que, por el momento, las obras no se iban a acometer hasta en tanto no existiera un consenso sobre las medidas a adoptar y se plantearan alternativas al proceso de aislamiento que van a sufrir los vecinos del barrio a partir de ahora", aseguró la edil popular. "Todavía no conocen el cronograma ni las soluciones a los problemas que las obras van a generar", añadió.