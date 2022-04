El PP reprocha al Gobierno que acepte fondos europeos para el tranvía y no para el Metro

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha denunciado este martes que “es incomprensible que el Gobierno central no deje usar a la Junta de Andalucía los fondos europeos para la ejecución de la Línea 3 de Metro y, en cambio, sí permita al alcalde usarlos para la ampliación de las obras del tranvía.

De la Rosa se ha cuestionado “por qué a Muñoz sí se le consiente y a la consejera de Fomento se le dice que no, tratándose de una infraestructura necesaria y vital para el desarrollo de nuestra ciudad”. Ha añadido que “el Gobierno central no puede seguir jugando con Sevilla y sus infraestructuras, y seguir usando nuestra ciudad como moneda de cambio, no se puede seguir mareando la perdiz”.

El concejal señala el silencio del alcalde de Sevilla sobre esta posición del Gobierno central con el uso de fondos europeos para el Metro de Sevilla. “Lo más sorprendente y llamativo de todo es el silencio del alcalde de la ciudad, que, una vez más se pliega a los intereses de su partido y de Pedro Sánchez”, ha destacado de la Rosa, quien ha añadido que “Muñoz debe alzar la voz por Sevilla, reivindicar lo que le corresponde a la ciudad en lugar de estar callado y sumiso Sánchez”.

“Parece mentira que el señor Muñoz no haya reivindicado de manera contundente a Sánchez la financiación que se necesita para que las obras de la Línea 3 de Metro comiencen cuanto antes”, ha reiterado de la Rosa. Según el edil del PP, “estamos a la espera de que el Gobierno de la nación se comprometa a financiar el 50%, como la Junta de Andalucía y encima tenemos a un alcalde que se conforma con lo que le dicen sus colegas de Madrid en lugar de reivindicar, como dijo en su discurso de investidura, los fondos necesarios”.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que “un alcalde preocupado por su ciudad e interesado en que se ejecute cuanto antes la Línea 3 de Metro ya hubiera reclamado con firmeza la financiación a sus compañeros de partido”.

De la Rosa ha concluido que “la implicación y el impulso de la Junta de Andalucía es clara. Los sevillanos no entenderían que el Gobierno de la nación no financie esta infraestructura ni cumpla su palabra”. Ha añadido que “Sevilla no puede esperar más, el alcalde tiene que defender ante Pedro Sánchez las infraestructuras pendientes con Sevilla, que no puede seguir perdiendo oportunidades por culpa de la sumisión y el conformismo de los alcaldes socialistas”