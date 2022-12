El PP afirma que Muñoz no tiene credibilidad para hablar de presupuestos cuando es incapaz de ejecutarlos

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que Antonio Muñoz no tiene credibilidad para hablar de presupuestos cuando es incapaz de ejecutarlos, ya que hay distritos donde no se ha invertido aún ni un euro. Así, Sanz, tras la presentación de las líneas generales del presupuesto de 2023 por parte del alcalde, ha manifestado que “el señor Muñoz no puede decir que si no se aprueban los presupuestos y se prorrogan las actuales cuentas será un año perdido para Sevilla, cuando quien pierde ejercicios, año tras año, es el PSOE dejando cada año más de 150 millones de euros sin ejecutar, lo que supone cientos de inversiones perdidas, por lo que el alcalde no puede venir ahora a darnos lecciones”.

El candidato popular ha señalado que “los barrios, cada día más degradados, son los más afectados. Es inaudito que la ejecución presupuestaria del capítulo 6, correspondiente a las inversiones en los distritos, sea tan sólo del 22,09%, pero lo más vergonzoso es que hay distritos como Macarena, Sur o Bellavista-La Palmera que, a 30 de septiembre, no se había ejecutado ni un euro”. Ha detallado que lo más sorprendente, que del famoso Plan Mejora tu barrio del PSOE, la partida de inversiones en colegios sólo se ha ejecutado el 16,53%. Y, lo más bochornoso es que en más de la mitad de los distritos, en siete: Macarena, Nervión, Cerro-Amate, Sur, Norte, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera no se ha ejecutado nada. Lo mismo ocurre con las obras en vía pública del Plan Mejora tu barrio, sólo se ha ejecutado el 16,73%. Hay distritos que están al 0% de ejecución: Casco Antiguo, Macarena, Sur, Norte, San Pablo-Santa Justa y Bellavista-La Palmera. Y, en la Gerencia Municipal de Urbanismo sólo se ha ejecutado el 7,07% de las inversiones.

Por ello, ha insistido Sanz “este es el principal ejemplo de que al alcalde Muñoz no le preocupan los barrios, no le importa que no se ejecuten las inversiones y, por tanto, está incapacitado para gobernar porque no sabe gestionar el día a día de la ciudad”. Ha recordado que “la ejecución presupuestaria en un Ayuntamiento es vital para mejorar los servicios públicos, los barrios y, por tanto la ciudad”.

Por otro lado, el candidato popular ha destacado que “congelar las tasas e impuestos no es bajarlos, este año es prioritario e indispensable una bajada de impuestos que ayude a las familias y autónomos a combatir la inflación”. Ha añadido que “este año no nos podemos conformar con un presupuesto continuista, la congelación de las tasas no es suficiente, es necesario un presupuesto que contemple rebajas fiscales reales, teniendo en cuenta el futuro económico incierto que se espera”.

“El alcalde debe cumplir con los sevillanos y hacer un presupuesto en el que quede reflejado los intereses de Sevilla por encima de todo”, ha resaltado Sanz, que ha recordado que “las líneas rojas del PP para la aprobación del presupuesto son el incremento de la inversión en limpieza, patrimonio verde, seguridad, así como una bajada masiva de impuestos y el cumplimiento con la ejecución presupuestaria”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha concluido que “el PP siempre mirará por los intereses de la ciudad y de los sevillanos, el alcalde debe tener altura de miras. El presupuesto de 2023 vuelve a ser clave para la ciudad, tras dos años de pandemia y ante el futuro incierto económico global”. Ha reiterado que “un alcalde que no es capaz de ejecutar los presupuestos, que no mira por los barrios, es un alcalde que no está capacitado para gobernar. Tener dinero para mejorar la ciudad y los servicios públicos y no gastarlo es una actitud de muy poco alcalde”.