El PP lamenta la parálisis en la reurbanización de Santa Justa

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado hoy junto a los vecinos de la zona de santa Justa los solares del entorno de la estación de tren, lamentando “la parálisis en la reurbanización que, después de más de seis años de gobierno de Espadas, aún está en tramitación el plan especial de reforma interior con alegaciones importantes sin resolver y ha pedido “que se revise el proyecto de Cruz y Ortiz y una mayor implicación, ambición y altura de miras por parte del gobierno municipal para que esta reurbanización tenga los mayores beneficios en la ciudad”.

Así, Sanz, que ha recorrido todo el entorno y ha comprobado la degradación y suciedad que presentan los solares, ha destacado que “no podemos consentir que la primera imagen que ven los turistas cuando llegan a nuestra ciudad sea la de unos solares abandonados, con restos de suciedad y las zonas verdes descuidadas”.

Sanz ha explicado que la ordenación de los terrenos situados en los laterales de la propia estación, 120.000 metros cuadrados, incluye los siguientes usos: torre de 66 metros para usos terciarios, según PGOU; dos parcelas con 31.678 metros cuadrados para transporte e infraestructura ferroviaria; zona ajardinada de 1 hectárea y 592 viviendas de las que más de la mitad se prevén protegidas. Pues bien, “más de dos años después de que se comenzara la tramitación de dicho plan especial de reforma, todo sigue igual. La única realidad es que hay solares vacíos. El mandato del PSOE terminará sin que haya comenzado la reurbanización de esta zona”.

“Esto es otro ejemplo más del abandono y estancamiento en el que Espadas ha sometido a la ciudad, ya que a día de hoy lo único que tenemos para la reurbanización de Santa Justa es un plan en tramitación ni siquiera hay proyecto”, ha manifestado José Luis Sanz. Además, ha reiterado que “Espadas dejará la Alcaldía en unas semanas y lo único que deja son unos solares vacíos y una tramitación que no ha sido capaz de agilizar desde que llegó a la Alcaldía”.

Sanz ha detallado que “un alcalde que quiere hacer un proyecto de ciudad de futuro pone a trabajar en este tipo de proyectos a la Gerencia de Urbanismo con dos objetivos: resolver de la mejor forma este espacio y producir los mejores beneficios para la ciudad, tanto a nivel de equipamiento de sistemas generales como de rescate de plusvalías que permitan seguir invirtiendo en mejoras en la ciudad”.

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que “Sevilla es la única ciudad en España que no cuenta con una conexión directa con su aeropuerto porque Espadas no ha sido capaz de defender los intereses de la ciudad. Ha preferido usar Sevilla como moneda de cambio con Pedro Sánchez para conseguir sus aspiraciones personales”.

Sanz ha señalado que “se trata de una infraestructura de vital importancia para aumentar las conexiones con la ciudad y fundamental para la revitalización económica, pero ni el gobierno del PSOE de Espadas, ni el PSOE-A en los casi 40 años que ha gobernado en la Junta de Andalucía ha reclamado lo que a Sevilla le corresponde”; y ha recordado que “se trata de un proyecto hecho desde 2008 que Zapatero desechó y que tampoco ha contado con reflejo presupuestario en los PGE para 2021”.

En este sentido, José Luis Sanz ha indicado que “el único que ha apostado por esta conexión es el gobierno de Juanma Moreno, que el pasado mes de mayo sacó a licitación la realización de un estudio para determinar cómo debe ser la conexión así como de su futura explotación”.

Sanz ha concluido que “la irresponsabilidad de Espadas ha provocado que Sevilla no avance, que esté estancada, que nos estén superando ciudades y hasta municipios de la provincia, que haya proyectos parados y que las infraestructuras como la conexión Santa Justa con el aeropuerto no lleguen porque no ha sido reivindicativo ni ha defendido Sevilla ante el gobierno central”; y ha manifestado que “cuando sea alcalde de Sevilla los intereses de Sevilla estarán por encima de todo y haré todo cuanto esté en mi mano para que Sevilla progrese, cuente con las infraestructuras que necesita y salgan adelante proyectos que hagan atractiva Sevilla para vivir, invertir y creen empleo”.