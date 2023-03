El PP de Sevilla señala a una diputada socialista por asistir a una cena con el 'Tito Berni'

El secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, ha exigido este jueves al PSOE sevillano y a su secretario general provincial, Javier Fernández, transparencia y explicaciones en el caso Mediador a la par que ha cuestionado la posición de diputadas socialistas en las instituciones de la provincia ante la “asistencia de sus compañeros en masa a prostíbulos”.

Así lo ha reclamado este jueves el secretario general en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Diputación de Sevilla junto con la portavoz del PP en la citada institución, María Eugenia Moreno. “Hoy pido como sevillano desde la casa de todos los ayuntamientos de la provincia explicaciones ante un caso que, una vez más, nos avergüenza y tiene el sello del PSOE”, ha explicado.

El también parlamentario ha calificado como “muy preocupante” la información que se conoce día tras día respecto al tema porque “desprestigia nuestras instituciones y avergüenzan a nuestros ciudadanos”. “Mirar hacia otro lado y hacer como si no hubiese pasado nada no es la solución”, ha dicho exigiendo “las inmediatas explicaciones del PSOE de Sevilla”.

“Si el PSOE de Sevilla no tiene nada que ocultar, entendemos que no se opondrá a arrojar luz sobre esta trama de corrupción”, ha insistido el secretario de los populares sevillanos reclamando “transparencia” a la formación socialista. Igualmente, ha pedido que confirme si la diputada nacional del PSOE por Sevilla, Beatriz Micaela Carrillo, asistió a cenas con ‘Tito Berni’, diputado socialista y cabeza del caso.

En este sentido, José Ricardo García ha cuestionado también la posición que están teniendo las diputadas del PSOE en las distintas instituciones de la provincia, “poniéndose de perfil pese a que sus compañeros de partido vayan en masa a prostíbulos”. “No vamos a consentir que PSOE continúe degradando el prestigio de la política como ya hizo con el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, como son los ERE”, ha insistido.

Por todo ello, el secretario general del PP provincial ha reclamado al PSOE de Sevilla “explicaciones inminentes” al respecto para que “por una vez sean transparentes con la sociedad”. Desde el Partido Popular –ha continuado-, “vamos a llegar hasta donde haga falta para conocer la verdad que ya avergüenza a los sevillanos”, ha dicho recordado que el PP va a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Congreso, institución que se ha visto afectada por la supuesta actividad delictiva.

Respuesta de Beatriz Micaela Carrillo

Por su parte, Beatriz Micaela Carrillo apuntó en Twitter que "ante las injurias, quiero señalar que desde que soy diputada, mi único empeño diario ha sido trabajar contra la injusticia social. Es triste ver como algunos pretenden ensuciar el trabajo de muchas compañeras/os. Iniciaré también acciones legales contra quienes hoy me señalan".

La diputada socialista añadió que "no soy la primera ni la última en soportar tanto acoso y tanta basura por ser quién soy: Gitana, feminista y socialista. Pero bajo los valores que me han enseñado mis padres y mi familia, os puedo asegurar que no me voy a rendir en esta batalla contra la violencia política".