El PP propone el pago de dos meses de cuota a los autónomos

El grupo municipal del Partido Popular ha propuesto que el Ayuntamiento de Sevilla se haga cargo de la cuota de los autónomos durante el estado alerta en el caso de que el presidente Pedro Sánchez mantenga su decisión de no suspender las cotizaciones. Eso supone hacerse cargo de dos meses de cuota, según el sector.

El portavoz popular, Beltrán Pérez, le ha pedido a Espadas que, si el Gobierno central mantiene su negativa, se realice una modificación extraordinaria en el presupuesto y se busque la financiación para afrontar los 22,9 millones de euros que, según datos del sector, conforman el total de la cuota que el estado ingresaría durante esta crisis por parte de los autónomos sevillanos.

“Un Ayuntamiento que cada año deja sin gastar 150 millones de euros al año, debe apostar sin reservas por los autónomos, autentica base por la economía sevillana”, explicó el portavoz popular.

Plan de choque

Esta medida se integra en el Plan de Choque que, hace unos días, planteó el PP con un paquete de ayudas que contemplan medidas fiscales, ayudas a comerciantes y autónomos así como un protocolo de mediación con los bancos. “Después de un estudio riguroso, hemos planteado unas medidas que deben empezar a trabajarse desde ya. No hay tiempo que perder cuando se trata del bienestar de miles de sevillanos”, argumenta Pérez.

Dentro de ese paquete de medidas, respecto a los autónomos, el PP propone que se suspendan las cotizaciones al colectivo, conformado en la ciudad por 37.200 sevillanos. Si se tuviera que hacer cargo el Ayuntamiento “habría que buscar el dinero en el presupuesto, haciendo las modificaciones necesarias y renunciando a gastos que no sean indispensables para encontrar esos 22,9 millones de euros necesarios durante el estado de alerta”, explica Pérez.

El PP ha analizado el coste económico de esta propuesta “perfectamente viable para un Ayuntamiento que cada año deja sin gastar 150 millones de euros en toda la corporación municipal. “Un Ayuntamiento, además, que con las constantes subidas de impuestos y tasas emprendidas por Espadas, tiene garantizados ingresos elevados”, asegura.

No obstante, para el PP, Espadas debe ser reivindicativo y presionar al presidente del Gobierno y hacer valer la fuerza del municipalismo. “Y en el caso en el que no dé su brazo a torcer, el Ayuntamiento debe asumir esas medidas vitales para la supervivencia de miles de autónomos, estudiando convenientemente esa línea de ayudas para compensar todas sus pérdidas durante la crisis del coronavirus”, explicó. “Espadas debe tener en cuenta que estas medidas no sólo ayudan a la recuperación. Son una inversión en el futuro de la economía sevillana”, concluyó Pérez.