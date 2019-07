El PP alerta de que el problema con la limpieza es ya un "mal endémico"

El Partido Popular ha criticado "el mal endémico" de la limpieza en Sevilla por la "nula gestión, planificación y reorganización llevada a cabo por el alcalde socialista, Juan Espadas". En rueda de prensa, la concejal Evelia Rincón afirmó que "Espadas decidió sentarse en un despacho, reunirse con la dirección de la empresa y tomar decisiones a espaldas de los verdaderos afectados, que son los sevillanos". "Todos los planes pilotos, modificaciones de servicios e inventos de Espadas han sido un auténtico fracaso, la ciudad cada día está más sucia, una suciedad inaceptable".

La concejal popular aseveró que "da igual el distrito por el que se pasee o visite porque se está ante un problema real que sufren vecinos del Polígono San Pablo, Cristo de la Sed, Ronda de Triana, León XIII, Bermejales, San Jerónimo, Gran Plaza, Sevilla Este, Avda de la Paz o el propio Casco Antiguo, con zonas como el barrio de Santa Cruz".

En este sentido, la edil señaló que "lo que todos los sevillanos ven, el incremento de la suciedad por toda la ciudad, el alcalde no lo quiere reconocer, se agarra a una encuesta de satisfacción interna realizada por una empresa externa para Lipasam e ignora las encuestas como la de la OCU de abril de 2019, donde la satisfacción ciudadana sobre la limpieza pública en nuestra ciudad cayo dos puntos, pero ningún gobierno debe nunca olvidar que la verdadera encuesta es la de la calle".

La concejal lamentó que el gobierno de Espadas "ha decidido no sacar este verano contratos de refuerzo" y añadió que actualmente hay "100 trabajadores menos para la limpieza viaria en las calles", algo que dice no entender y que le llama "poderosamente la atención".

Rincón se cuestionó "por qué este verano no hay personal de refuerzo cuando es más necesario que nunca". "No queremos ni pensar que sea porque ya no hay elecciones", añade. "Siempre se realizan contratos de refuerzo en Navidad, Semana Santa y verano, ¿por qué este año no lo ha hecho el gobierno de Espadas? Es algo que no entendemos y que por supuesto no compartimos".

Por su parte, el delegado de Transición Ecológica y Deportes de Sevilla, David Guevara (PSOE), lamentó el "cinismo y la falta de rigor" del PP en sus "críticas a Lipasam y a los miles de profesionales que conforman su plantilla", a la par que afirmó que su plantilla media ha crecido desde 2014 y que los contratos se han incrementado alrededor de un 30 por ciento, alcanzando el límite legal.

En un comunicado, Guevara indicó que las cifras demuestran que la plantilla media de la empresa de limpieza se ha incrementado durante los últimos años y que además se ha producido un incremento de las contrataciones para campañas extraordinarias y planes especiales en un 30 por ciento, de forma que "se ha alcanzado el límite legal establecido por la normativa que fija un techo de gasto y limitaciones en contrataciones de personal a los ayuntamientos". En cuanto a 2019, "los datos al cierre del primer semestre demuestran un nivel de contrataciones y de plantilla similar e incluso superior al pasado ejercicio".

"Tenemos una normativa que fija los límites de gasto en los que puede incurrir la empresa de limpieza y toda la corporación municipal y todos los años trabajamos para llegar al límite fijado por el techo de gasto. En 2016 y 2017 el Ayuntamiento se quedó en torno al 99% del gasto permitido y en 2018 incluso lo superamos alcanzando el 100,5%, lo que nos ha permitido incrementar la plantilla media y las contrataciones en la empresa municipal de limpieza".

Los datos de la empresa de limpieza reflejan que en 2014, el último completo del mandato del PP, Lipasam alcanzó una plantilla media de 1.551 trabajadores, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 1625, un aumento del 5%. Asimismo, 2014 se cerró con 1.261 contrataciones para planes especiales o campañas, mientras que el pasado ejercicio concluyó con 1.803 contrataciones, un 30% más, según detalló.

Así, agregó que al cierre del primer semestre en comparación con el año pasado hay una plantilla media acumulada de 1.509 personas frente a las 1.498 del primer semestre del pasado año. "Vamos a seguir trabajando en esta misma línea, alcanzando los máximos legales de contratación para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía al mismo tiempo que seguiremos reclamando que el Ministerio de Hacienda, una vez que se haya conformado el nuevo Gobierno central ponga fin a estas restricciones que impiden la autonomía local y que se preste un mejor servicio a la ciudadanía", concluyó Guevara.