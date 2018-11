El PP ve como "un auténtico fracaso" la política de vivienda de Espadas

La portavoz adjunta del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha criticado "el auténtico fracaso" en la política de vivienda del alcalde, el socialista Juan Espadas, que "se dedica a vender programas a bombo y platillo que luego resultan fallidos". A lo que el gobierno local ha respondido que "ha captado en tres años 241 viviendas" para el parque público.

Sánchez Estrella ha explicado en un comunicado que "la denominada Estrategia de ampliación urgente del parque publico de vivienda, como desarrollo del Plan municipal para el acceso a la vivienda digna, no está obteniendo los resultados previstos".

También ha detallado que "esta estrategia se compone de cinco programas: Captación de viviendas en alquiler y de viviendas en compra, programa nueva construcción y rehabilitación de viviendas, permuta suelos en la avenida Ramón Carande y protocolo de viviendas vacías.

La portavoz adjunta ha indicado que en relación al programa de adquisición de viviendas de particulares para ampliación del parque público de viviendas y posterior alquiler a sectores de población con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, "es importante conocer que la Comisión de Hacienda y Administración Pública, que se celebró el martes 13, declaró desierto este procedimiento".

Sánchez Estrella ha insistido en que "este programa se aprobó por la Junta de Gobierno el pasado 4 de mayo, contemplando su desarrollo en dos fases": la primera de ellas en la que se admitirían las solicitudes de participación, es decir, donde los licitadores interesados indicarían las viviendas que estaban dispuestos a vender y una posterior o segunda fase, en la que proceder a presentar la oferta económica, ha explicado.

La popular ha indicado que según consta en el expediente se recibieron propuestas de seis licitadores. En total, según la portavoz adjunta del PP, tras la valoración realizada por los servicios municipales y tras la visita del arquitecto municipal a las viviendas ofertadas, se concluye que "de las 13 viviendas ofertadas tan sólo se admite una". "Al final ni siquiera esta vivienda admitida termina por concurrir a la licitación puesto que en la segunda fase, es decir en la presentación de la oferta económica, el particular no completa su oferta", ha agregado.

Esta invitación al particular que ha mostrado su interés por vender su vivienda al Ayuntamiento," debe terminar presentando una oferta económica por el particular que no podrá sobrepasar la cantidad señalada en su informe por el arquitecto municipal", ha añadido.

"Esta licitación, su resultado es, por tanto, que queda desierta, y hay que recordar que en el Presupuesto municipal existe una partida presupuestaria de 1.200.000 euros", ha expuesto Sánchez Estrella.

La popular ha añadido que del análisis de este programa y "a la vista del resultado se puede concluir que esta licitación ha resultado totalmente infructuosa" porque "las viviendas que se ofertan son las que peores condiciones de habitabilidad tienen y, por ello, quedan excluidas del mercado privado, refugiándose el particular en un posible contrato con el Ayuntamiento".

En número totales, de las 13 propuestas admitidas, siete se desestiman y de estas últimas cinco por no tener informe favorable en la inspección técnica de edificios (ITE), ha explicado.

241 viviendas para el parque público en tres años

El portavoz del gobierno municipal, Antonio Muñoz, ha defendido este sábado que, a través de convocatorias públicas de compra y permutas, el actual parque público de viviendas de la ciudad "se ha incrementado en 241 unidades, un once por ciento más con respecto a junio de 2015, hasta las 2.684" y asegura que "todas se encuentran adjudicadas y ocupadas por familias, frente a las 291 viviendas vacías, sin inquilinos y ociosas que existían a esa fecha".

Muñoz ha insistido en que a 30 de junio de 2015 existían "291 viviendas protegidas de la empresa municipal Emvisesa vacías". "En cambio, a 10 de octubre de 2018 no tenía ni una sola vivienda vacía, de un parque público de 2.684 y en la actualidad, hay cedidas 37 viviendas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la integración de los colectivos en riesgo de exclusión, frente a las 18 de hace tres años", ha subrayado en un comunicado el socialista.

Igualmente, ha agregado que "hasta el momento se han adjudicado 175 viviendas públicas por la vía de urgencia a otras tantas familias vulnerables y en claro riesgo de exclusión social", unas familias para las que asegura que "tres años atrás no había alternativas cuando perdían su hogar".

También ha explicado que entre 2011 y 2015, Emvisesa vendió 1.162 viviendas y alquiló 674, y en 2014 y 2015 estas adjudicaciones "se fueron desacelerando hasta detenerse por completo, de forma que se quedaron 291 viviendas libres".

Por el contrario, ha insistido en que "en tres años se han adjudicado 671 viviendas protegidas, y no quedan ya libres, a excepción de las que surgen del lógico proceso de rotación de los inquilinos".

"Son datos contundentes que avalan el resultado de la estrategia de este equipo de gobierno local para aumentar el parque público de vivienda y la función social de la vivienda", ha argumentado Antonio Muñoz. De hecho, ha desgranado que precisamente la captación de viviendas vacías ha sido "clave para la ampliación del parque de alquiler, con 94 viviendas, 63 por la pionera estrategia de permuta del solar de Ramón Carande, 18 adquiridas a propietarios particulares y 13 alquiladas a propietarios particulares y a entidades financieras".

Estas 18 viviendas adquiridas en una primera convocatoria pública para la captación de viviendas vacías contaron con una inversión municipal de un millón de euros y en octubre Emvisesa ha aprobado un presupuesto de tres millones para adquirir otras 50, ha explicado.

"Las convocatorias de adquisición lanzadas desde Emvisesa y Patrimonio Municipal tienen una serie de requisitos con la finalidad de que se encuentren completamente habitables, sean dignas para sus inquilinos y puedan ocuparse con inmediatez", ha remarcado Muñoz, asegurando que "no se trata de captar por captar porque no se acepta cualquier cosa que se encuentre en el mercado".

El portavoz del gobierno municipal ha concluido insistiendo en que Emvisesa "ha reforzado ya su capital social al objeto de ir afrontando la construcción de las primeras promociones de viviendas públicas dentro del nuevo plan municipal hasta 2023, que contempla la construcción y la rehabilitación de 1.098 viviendas para alquiler en dicho periodo".