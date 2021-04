El PP dejará sin sueldo a los concejales que sean 'rebeldes' en la destitución de Beltrán Pérez

Génova aprieta y exige cambios ya en Sevilla. El Partido Popular activó ayer el proceso de destitución de Beltrán Pérez como portavoz del grupo municipal y líder de la oposición en el Ayuntamiento. La presidenta provincial, Virginia Pérez, se está entrevistando personalmente con los ocho concejales para anunciarles la disposición a relevar a Pérez y nombrar en su lugar a Juan de la Rosa, su hombre de confianza y que, además, es secretario general del partido.

El PP nacional ya exigió la destitución de Pérez en cuanto se celebró el congreso provincial en el que se enfrentaron en la práctica la todopoderosa estructura de Génova (representada por Virginia Pérez) con el PP andaluz (con una candidatura encabezada por Juan Ávila, alcalde de Carmona), con victoria clara del aparato nacional. Fue precisamente la presidenta provincial quien prefirió que pasara la Semana Santa para iniciar un proceso de relevo que a nadie sorprende en función del resultado que se registró en el congreso.

El PP de Sevilla ofrece a Beltrán Pérez una vicesecretaría general del partido con funciones en la provincia y que, por supuesto, mantenga su acta de concejal en el Ayuntamiento. El partido entiende que no tiene sentido que Beltrán Pérez tenga competencias en la gestión de la capital, donde su etapa ya habría pasado.

Para la destitución de Pérez hace falta una mayoría de firmas de los concejales. Por el momento ya han firmado la propuesta del nuevo portavoz los ediles Ignacio Flores, José Luis García y el propio Juan de la Rosa. Solo faltarían, pues, dos rúbricas. Rafael Belmonte ha pedido no firmar, dada su relación de estrecha confianza desde hace años con Beltrán Pérez, así como que le dejen seguir trabajando en el Ayuntamiento. Los independientes, el comisario jubilado Jesús Gómez Palacios y la ingeniera Ana Jáuregui, han pedido también quedar fuera de este proceso al considerar que entraron en la lista por un compromiso persona con Beltrán Pérez

Si este proceso no termina con éxito, dado que hacen falta cinco firmas, el PP de Sevilla activará la vía “traumática”, que consiste en que sea el comité ejecutivo el que decida el cambio y así se comunique a los concejales, que en caso de que no acepten serían expulsados del grupo pasando a ser concejales no adscritos. En tal caso perderían el sueldo de acuerdo con el reglamento de organización del Ayuntamiento de Sevilla que entró en vigor en 2019. Tan sólo podrían aspirar a una dieta por asistencia a los Plenos, pero no a un salario ni en dedicación exclusiva ni parcial.

El PP de Sevilla tiene previsto convocar ese comité ejecutivo el próximo viernes como muy tarde al considerar que no se debe dilatar el proceso, una vez que ha comenzado y ha adquirido trascendencia pública.

Beltrán Pérez, por el momento, se ve con apoyo de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, como para seguir activo en la política municipal. No emitió ningún comunicado en el día de ayer acerca del proceso iniciado por el partido, más allá de solicitar respeto a su condición de portavoz. En cualquier caso no tensó la cuerda en ningún momento ni quiso aparecer como político “atrincherado” en el cargo, según su círculo. En e partido, siempre según fuentes oficiales, no consta en ningún momento que Beltrán Pérez haya pedido seguir de portavoz.

El actual portavoz municipal del PP es el concejal más veterano de la Corporación municipal, a la que entró en 2003 y en la que ha llegado a ser teniente de alcalde de Participación Ciudadana en el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde. Ocurre que apoyó al bando perdedor en el último congreso provincial, en el que también perdió el propio presidente Moreno, que ni siquiera acudió a presidir el acto de clausura. Moreno se implicó personalmente en convencer a Juan Ávila para que liderara una lista alternativa a Virginia Pérez. Génova desea a toda costa que José Luis Sanz, alcalde de Tomares y senador por Sevilla, sea el candidato a la Alcaldía. Los candidatos a la Alcaldía de las grandes capitales son decididos por Génova de acuerdo con los estatutos del partido.

No consta ninguna animadversión de Génova hacia Beltrán Pérez, que siempre ha sido bien mirado en la sede nacional del partido. Pero sí hay especial interés en que los cambios sean efectivos cuanto antes, por lo que no sólo se aprieta para que haya un cambio en la portavocía del Ayuntamiento, sino en otros puestos del partido en los próximos días.