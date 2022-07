El PP exige mayor control sobre el uso real de las nuevas residencias universitarias

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de barbaridad el hecho de que una residencia de estudiantes se ofrezca o funcione como hotel, como ha avanzado este periódico. "¿Por qué en el gobierno municipal del PSOE no hay nadie que controle la concesión de licencias? ¿Por qué el PSOE permite que se cometan irregularidades? ¿Sabía el señor Muñoz que, finalmente, este inmueble se destinaría a actividad hotelera? ¿Está permitiendo el alcalde socialista Muñoz que se lleven a cabo estas irregularidades para beneficiar a alguien?, se ha preguntado Sanz.

En la Palmera ha aflorado en los últimos tres años una serie de edificios, varios destinados a residencias, con todas las características y prestaciones de hoteles, además de haber destrozado la estética de una Avenida que es icono de la Exposición Iberoamericana del 29. Varios urbanistas ya advirtieron de que las residencias se convertirían en hoteles en un corto período de tiempo, pues los edificios ya están preparados como tales y porque la población universitaria no es tan elevada como para tata demanda

José Luis Sanz ha manifestado que “son muchas las preguntas que tenemos sin respuesta y mucho nos tememos que el alcalde socialista Muñoz es conocedor y consentidor de estos hechos”. Ha añadido que “el gobierno municipal no puede permitir que se lleven a cabo estas irregularidades que afectan negativamente ala ciudad”. El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que “esto es un ejemplo más de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no funciona, no se controla la concesión de licencias ni se llevan a cabo lasinspecciones necesarias. En definitiva, en Sevilla no hay nadie pendiente de nada, lo que provoca que se concedan licencias sin control y que nuestra ciudad vaya a la deriva”.

José Luis Sanz ha señalado que “solo hay un culpable: el señor Antonio Muñoz, alcalde ahora pero delegado de Urbanismo durante estos siete años de mandato. Él es el responsable del caos y la falta de control que hay en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no funciona por la nefasta gestión del alcalde socialista Muñoz”. “Es inconcebible que si una empresa solicita licencia para residencia de estudiantes preste luego otra actividad, no se puede consentir que se concedan licencias para una actividad y luego preste otra actividad distinta”, ha reiterado el candidato del PP a la Alcaldía. Ha añadido que “en Sevilla hace falta un mayor control de las licencias que se conceden”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que “la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene que estar pendiente de todas y cada una de las obras de este tipo que se hagan en nuestra ciudad y, sobre todo, debe controlar que cumplan con la actividad para la que se le concede la licencia”. Ha indicado que “esto pone en evidencia que la fusión entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente no funciona, no se ha llevado a cabo de manera real, ya que si se hubieran hecho las cosas bien, este área contaría con todos los recursos necesarios para llevar a cabo todos los controles necesarios y evitar que se acometan este tipo de irregularidades”.