El PP critica la falta de planes de aparcamiento y los "incumplimientos" de Espadas

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Jaime Ruiz ha criticado la "inexistencia" de planes de aparcamientos rotatorios o para residentes en Sevilla durante los más de tres años de mandato de Juan Espadas (PSOE).

En rueda de prensa, Ruiz ha explicado que el primer plan de aparcamiento en rotación o para residentes lo anunció el gobierno socialista en febrero de 2018, casi tres años después de tomar posesión. "Es lamentable que haya tardado más de tres años en elaborar este plan", indica, añadiendo que "siete meses después de esta anuncio nada se ha hecho".

Ruiz ha detallado que el alcalde anunció cinco aparcamientos en la calle Campamento; en la zona de Barqueta, "incompatible" con las obras previstas por Urbanismo en el paseo de Torneo y Juan Carlos I; en plaza de Armas; en Montepirolo y el de Rafael Salgado, "la gran mentira del alcalde, que anunció a los vecinos la licitación antes del mes de julio de 2018".

"Cinco aparcamientos que han quedado en el olvido, ya que el alcalde no ha hecho nada, no ha avanzado nada y por las respuestas dadas al PP parece que no va a avanzar ni llevar a cabo en este mandato, lo que se traduce en un nuevo fracaso de Espadas y más mentiras y engaños a los sevillanos", ha manifestado.

Además, señala "el engaño" de Espadas a los vecinos del entorno de la plaza de Rafael Salgado, "cuando prometió la licitación del mismo a finales de julio". Ha añadido que en marzo de 2016 sacaron una contratación de asistencia técnica para actualizar el proyecto así como para realizar un estudio de viabilidad económica-financiera, "pero no se ha sabido nada más hasta julio de este año cuando el alcalde anunció que lo licitaría de forma inmediata a finales de julio".

"Una nueva mentira a los vecinos por parte de Espadas, ya que él sabe muy bien que en abril de 2017 el Juzgado de lo contencioso administrativo condena al Ayuntamiento a pagar 7,5 millones de euros, algo que el Ayuntamiento recurrió y actualmente se está a la espera de resolución judicial", señala.

También, explica que la empresa Resipark anunció en enero de 2016 que el Ayuntamiento "no podía sacar a licitación el parking, ya que no es el propietario, por lo que no entendemos porque Espadas hizo ese anuncio a los vecinos cuando sabía que no se podía, por lo que exigimos al gobierno del PSOE que deje de engañar a los vecinos y que no cree falsas expectativas".

Ruiz ha detallado que, "además de engañar a los vecinos, el gobierno socialista incumple su propio programa electoral", donde se hablaba de recuperar la red de aparcamientos rotatorios en el exterior del Casco Histórico o promover plazas para residentes.

En este sentido, ha señalado que, en relación con aparcamientos en rotación en superficie y en solares, el Grupo Popular presentó una moción en el pleno de julio de 2016 para que la corporación solicitara a Adif el solar de la calle Pablo Picasso, pero "no hay noticias al respecto".

Igualmente, apunta a los terrenos del antiguo Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián, donde se iba a instalar "un parking en rotación que esta inutilizado debido a hundimientos del terreno". Ha añadido que "el aparcamiento rotatorio que se halla entre la avenida Carlos V y la calle José María Osborne, justo delante de la estación de autobuses, es el proyecto que fue aprobado durante el mandato del PP, únicamente con los votos a favor de los concejales del PP". "El Pleno de marzo de 2015 dio el visto bueno para desarrollar este parking en superficie y, paradojas de la vida, el PSOE votó en contra de esta instalación", subraya.

En cuanto a aparcamientos para residentes, considera que el gobierno socialista está "incumpliendo" ya que "sólo se ha llevado a cabo un aparcamiento para residentes en enero de 2017 en los Jardines del Valle, consensuado con los vecinos en enero 2014 y con 240 plazas, finalizada las obras el 14 de agosto del 2015".

Ruiz ha manifestado que "seguramente el PSOE responderá ahora y dirá que el PP no hizo nada, pues durante nuestro mandato a pesar de la crisis económica existente solucionamos uno de los grandes fracasos del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín con la devolución de las fianzas por plazas de aparcamiento a los sevillanos que habían aportado la cantidad solicitada".

También, menciona la ejecución del aparcamiento en los Jardines del Valle y se habilitó provisionalmente Cisneo Alto, la planificación del aparcamiento rotatorio entre la avenida Carlos V y la calle José María Osborne y el estudio de proyecto del aparcamiento en Capitanía "consensuado con los vecinos de la zona".

En relación, a la puesta en servicio de dos plantas de aparcamientos en el edificio situado en la calle Juan de Mata Carriazo ha señalado que "nos parece una buena noticia pero, el gobierno del PSOE debería haberlo puesto en funcionamiento para los vecinos cuando obtuvieron la licencia de ocupación del edificio, hace ya dos años y medio". Además, "no tenemos información de si estas plazas de aparcamientos serán para residentes o de rotación, por lo que denunciamos la falta de información al respecto".

"En definitiva, nos encontramos con un gobierno que hace muchos anuncios, mucho marketing y pocas realidades, una ciudad con muchos coches, poco Metro, con un plan de movilidad inexistente y con problemas de tráfico y aparcamiento en nuestra ciudad. A ello, sumamos las constantes mentiras del alcalde del PSOE a los sevillanos", recalca. Ha añadido que "esto es un ejemplo más de la nula gestión del gobierno socialista que no hace nada porque la ciudad avance y que está haciendo que estemos en una ciudad sin rumbo".