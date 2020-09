El PP alerta de que con Espadas se perderán 375 plazas de agentes de la Policía Local

Con los mandatos de Espadas Sevilla perderá 375 plaza de agentes de la Policía Local. Esto es lo que ha denunciado este martes el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha analizado la situación del cuerpo de la Policía Local y seguridad en Sevilla, y ha informado sobre el descenso de policías locales en la ciudad, la mayor acumulación de vacantes desde la fundación de la Policía Local.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, junto al concejal Jesús Gómez Palacios, ha explicado que “Sevilla perderá un total de 375 agentes de la Policía Local en los ocho años de mandato de Espadas, ya que hay previsto que se jubilen un total de 241 agentes de 2020 a 2023 (se harán efectivas las jubilaciones de las promociones de Policía Local de los años 1992 y siguientes, promociones que alcanzaron los 400 policías, aproximadamente). A lo que hay que sumar las 134 plazas vacantes que se han generado durante el mandato del alcalde del PSOE de 2015 a 2019”.

Además, ha detallado Pérez, actualmente, según el catálogo de la RPT, hay 1.275 policías locales, sin embargo, a día de hoy, sólo hay operativos o efectivos 964 agentes, lo que supone 311 agentes menos en las calles de la ciudad, es decir un 24,4%. “Lo cual ya resulta un dato preocupante, partiendo de la base de que la plantilla de la Policía Local de Sevilla ya es de por sí insuficiente”.

El portavoz popular ha señalado que cuando el PP alcanzó la Alcaldía en 2011 había un total de 154 vacantes de la Policía Local, que había dejado el anterior gobierno del PSOE, en 2015 había 114 vacantes, es decir, el gobierno del PP, según ha aseverado, logró reducir las vacantes en 40. Sin embargo, “el alcalde Juan Espadas, lejos de reducir las vacantes, como consiguió el PP, las ha ido incrementado año tras año. Así, Espadas se encontró 114 plazas vacantes y en 2019 había 248, más del doble de las que había en 2015”.

“Este incremento de plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local es algo incompresible porque desde el año 2016 no hay restricción legal alguna en la cobertura de vacantes, por lo que no entendemos por qué Espadas no ha convocado más plazas de la Policía Local para ir cubriendo esas vacantes”, ha indicado Beltrán Pérez. El líder popular ha añadido que “Espadas debía haber convocado estas plazas con bastante antelación y no esperar a hacerlo durante la campaña electoral, pocos días antes de las elecciones de mayo de 2019”. Además, “sólo ha convocado 113 plazas, que no alcanza ni un tercio del total de las plazas que van a perderse en estos ocho años de mandato de Espadas”.

Delincuencia y criminalidad

De otro lado, Beltrán Pérez ha destacado que Sevilla ha venido encabezando los rankings de criminalidad en los últimos semestres, a nivel nacional, en comparación con las grandes capitales. Pérez ha señalado que “el incremento de la criminalidad que ha protagonizado Sevilla en los últimos semestres es directamente proporcional a la pérdida de agentes de la Policía Local y nacionales”.

Así, hay que recordar que Sevilla es la capital de España en la que más creció la criminalidad en 2019, según las estadísticas del Ministerio del Interior. La tasa de criminalidad en 2019 creció en un 6,51%, muy por encima del crecimiento de grandes capitales como Madrid (3,99%) o Barcelona (2,42%). Además, en 2019, Sevilla fue la segunda capital en la que más crecieron las infracciones (un 10%) entre las ciudades con más de 300.000 habitantes. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en Sevilla, en 2019, en comparación con 2018, crecieron un 24,3% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

De la misma forma, ha denunciado que en estos últimos meses, en la ciudad de Sevilla ha crecido el malestar vecinal, problemas de seguridad en la Macarena y otros barrios de la ciudad, incremento de robos en comercios y domicilios, comportamientos incívicos como quema de contenedores o destrozo del patrimonio, entre otros ejemplos.

Beltrán Pérez ha manifestado que “la inseguridad en Sevilla va a peor y si Espadas sigue negando el problema y no actúa se va a recrudecer en los próximos meses a tenor de la emergencia social”. Ha agregado que desde el PP vienen "exigiendo desde hace más de dos años que se incrementen las medidas de seguridad en la ciudad, que se convoquen más plazas de policía local, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, entre otras medidas. Hemos presentado incluso propuestas a Pleno, pero el alcalde, como viene siendo habitual, hace caso omiso”.

El Partido Popular “ve como un insulto que el alcalde venda a bombo y platillo la incorporación a la plantilla de nueve agentes a la policía local y solo convoque 113 plazas cuando en Sevilla hay un déficit de casi 400 efectivos locales y otros tantos nacionales”.

Una "avalancha de jubilaciones"

Por todo ello, es fundamental que “el Alcalde de la ciudad acepte cuanto antes nuestra propuesta de convocatoria de 170 plazas de Policía Local para hacer frente a la avalancha de jubilaciones, como medida fundamental a introducir en un pacto presupuestario para 2021”, ha destacado Pérez.

Beltrán Pérez ha concluido que “éste es el claro ejemplo del estancamiento de la ciudad. Estamos ante los peores ocho años de seguridad que ha vivido Sevilla, ya que con Espadas es con quién más ha caído el número de agentes de la Policía Local en la ciudad”. Ha indicado que “Espadas tiene dos opciones. O seguir sin reconocer el problema y acusar al PP de alarmismo; o, bien, adoptar las medidas necesarias para evitar que se recrudezcan los problemas de seguridad en la ciudad, por ello debe incrementar cuanto antes la plantilla de la Policía Local, como desde el PP venimos reiterando”.