El PP denuncia la "desprotección" de la Policía Local tras el incendio intencionado de un patrullero en La Ranilla

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de la "desprotección" en la que se encuentra la Policía Local en sus propias dependencias, después de que esta madrugada un individuo al que se le había practicado un test de alcoholemia prendiese fuego a uno de los vehículos policiales que se encontraba estacionado en la sede de la Jefatura de la Ranilla.

Al igual que la Comisaría de la Macarena, donde el Partido Popular ya denunció sus deficiencias, en las dependencias de Ranilla las cámaras de seguridad no ha servido para prevenir o interrumpir los hechos, puesto que éstas o no funcionan o no están dirigidas a los vehículos y patrullas policiales en sus lugares de estacionamiento, asegura el PP en un comunicado, en el que recuerda que esta situación ya ha sido denunciada por los propios policías pero que "no ha habido una solución ni propuesta solvente alguna por parte del gobierno municipal de Juan Espadas".

El concejal del Partido Popular Jesús Gómez Palacios ha lamentado que a la quema de contenedores y coches de los últimos días en el barrio de los Remedios o en San Pablo se le una este atentado contra la autoridad policial de la ciudad.

En este sentido, Gómez Palacios recuerda que “es importante que nuestros policías tengan todos los instrumentos y medios técnicos disponibles. Ya no sólo para esclarecer un delito, también para prevenirlo, interrumpirlo y disuadirlo”.

“Frente a esta situación, tenemos a un gobierno municipal paralizado por la ausencia de un alcalde que en los últimos meses ha visitado Granada, Jaén o Málaga pero que no ha ido a ni una sola de las comisarías con más carencias de la ciudad que gobierna”, ha concluido.