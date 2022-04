El PP denuncia las dificultades para acceder al estadio de la Cartuja en la final de la Copa

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado hoy “las dificultades para acceder al estadio olímpico y la falta de planificación de los servicios municipales en la final de la Copa del Rey por la incapacidad y nefasta gestión del alcalde del PSOE”.

Así, Sanz ha explicado que “los accesos al estadio de la Cartuja son caminos de tierras, llenos de charcos y socavones, todos los alrededores del estadio olímpico están sin reurbanizar. Estos son los caminos que tuvieron que recorrer los aficionados béticos y valencianistas el pasado sábado y esto es lo que ven muchas aficiones europeas que visitan Sevilla”.

“Es lamentable que miles de personas tuvieran que salir del estadio olímpico sorteando los muchos obstáculos que lo rodean por zonas que no están reurbanizadas para intentar encontrar un taxi o un autobús, también hubo muchos que tuvieron que llegar a casa andando. Sevilla no se merece esto”, ha manifestado Sanz. Ha recordado que “la mañana del sábado los sevillanos se encontraron una ciudad abarrotada en la que no se habían previsto ni planificados los servicios básicos municipales ni Policía Local y, sobre todo, Lipasam”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que “afortunadamente, los sevillanos supieron estar a la altura de las circunstancias como siempre, pero su Ayuntamiento no, faltó planificación de los servicios municipales y falta, por supuesto, reurbanización de todo el entorno”. Ha indicado que “esto es un ejemplo más de la falta de previsión y nefasta gestión del alcalde del PSOE, durante casi siete años delegado de Urbanismo”.

En este sentido, José Luis Sanz ha recordado que “hace tres años y medio, el gobierno de Juanma Moreno se encontró un estadio de la Cartuja abandonado, en desuso, lleno de jaramagos y matorrales. Gracias al esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía este estadio vuelve a recuperar la vida y vuelve a estar llamado a ser un referente deportivo en la ciudad de Sevilla”. Ha añadido que “esto es otro ejemplo más de que la Junta de Andalucía se preocupa por Sevilla y el gobierno municipal no es capaz ni de adecentar el entorno, prefiere dejar el estadio olímpico en un pésimo estado de conservación”.

“Cuando sea alcalde de Sevilla reurbanizaremos todos los alrededores del estadio, seguiremos teniendo un estadio de primera con un entorno y unos accesos de primera”, ha concluido el candidato del PP a la Alcaldía. Ha indicado que “el estadio es un emblema de Sevilla y en nuestro proyecto deportivo será una sede para eventos deportivos y culturales”.