El PP exige que se covoque la 'mesa del árbol', que no se reúne desde hace un año

El PP ha exigido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que se convoque la llamada mesa del árbol, que no se reúne desde octubre de 2017. El PP califica de "inexplicable" que no se le dé importancia a este foro sobre el arbolado y en el que se deben dar todas las explicaciones pertinentes tanto a las entidades como a los grupos políticos, señaló la edil popular Evelia Rincón, que citó las talas, plantaciones y caídas de árboles producidas en los últimos meses.

"El PSOE está convirtiendo la ciudad en una ciudad gris, sin futuro verde y además ha diezmado considerablemente la sombra de Sevilla", afirmó. La mesa del árbol es "un foro que debe convocarse con frecuencia", insistió.

Rincón apuntó que "el PSOE ha sacado a licitación un contrato por valor de 240.000 euros para plantaciones, pero sin criterio claro establecido y sin cuantificar las unidades ni especies, sólo especifica 92 especies y nueve palmeras por casi 250.000 euros". "No conocemos cómo se va a decidir las plantaciones de este nuevo arbolado, ya que no existe plan director al respecto" y "se trata de un contrato de urgencia, algo que no debía ser así, ya que desde 2015 tenía el Ayuntamiento la lista de apeos necesarios, por lo que ya podría haberse iniciado el proceso de selección de especies de reposición".

Por su parte, el edil de Parques y Jardines, David Guevara, recordó que fue el actual portavoz popular, Beltrán Pérez, quien "desmontó" la mesa cuando fue delegado de Participación Ciudadana de 2011 a 2015.

El actual gobierno socialista creó el Comité Consultivo para la Gestión del Arbolado, las Zonas Verdes y el Paisaje de Sevilla, "sin que el PP haya mostrado el mínimo interés", señala Guevara. El delegado apunta demás que se "está ultimando" el inicio de la campaña de plantaciones, con una previsión de 5.000 nuevos ejemplares, que "se agregarán a los más de 2.500 plantados en este mandato".