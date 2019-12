El PP exige al alcalde que explique los accidentes en el consejo de administración de Tussam

El concejal del Grupo Popular, Ignacio Flores, ante los accidentes ocurridos en estas últimas semanas, pide al alcalde, Juan Espadas, que comparezca mañana en el Consejo de Administración de Tussam para que dé explicaciones ante la gravedad de los hechos. Así, desde el Grupo Popular se ha remitido en el día de hoy una carta al alcalde solicitando su comparecencia mañana así como una carta a Tussam.

En este sentido, Flores ha manifestado que “no vaya a eludir el alcalde su responsabilidad como presidente del Consejo de Administración de Tussam y no acudir, tiene obligación de comparecer y de dar las explicaciones correspondientes”. Flores ha señalado que “la responsabilidad política no puede quedarse solo en buenas palabras, no basta con adoptar medidas urgentes, hay que prevenir estos problemas y actuar. Está claro que algo está fallando, porque es mucha casualidad que en una misma semana haya habido dos accidentes en dos microbuses de la misma línea, por lo que urge que el gobierno municipal tome todas las medidas necesarias para evitar más accidentes, porque lo que ha ocurrido es muy grave”.

El concejal del Grupo Popular Ignacio Flores, ha recordado que “el pasado sábado, desde el PP, pedimos la inmediata revisión de todos los microbuses de la línea C5 y el gobierno municipal anunció la retirada de todos los vehículos de esta línea”. “Nos preocupa la situación y no podemos esperar a que ocurra algo más irremediable, por ello exigimos que mañana el alcalde dé todas las explicaciones oportunas como máximo responsable de la ciudad. Los sevillanos y la oposición tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando y conocer las medidas que el gobierno municipal va a adoptar”, ha manifestado el concejal popular. Ha añadido que “hay que frenar cualquier tipo de fallo colectivo que pueda haber en los microbuses se la línea C5”.

"No se puede estar jugando con la seguridad de las personas y si hay algún fallo hay que detectarlo cuanto antes", ha reiterado Flores. Además, ha recordado que los propios conductores exigieron la retirada de los vehículos que daban servicio en la línea C5 hasta su revisión completa para así evitar que sigan ocurriendo más accidentes. Es decir, “los empleados ya habían alertado de esta situación, pero como viene siendo habitual el gobierno municipal hizo caso omiso y no hizo nada, por lo que esta situación se podría haber evitado”.