El PP, las monjas y los vecinos limpian la Plaza de las Mercedarias

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, junto con los concejales del grupo popular, vecinos y las monjas de la congregación de las Mercedarias han limpiado en la mañana de este miércoles la Plaza de las Mercedarias, en el barrio de San Bartolomé, "tras la llamada de los vecinos y de la comunidad, que llevan meses sufriendo problemas de limpieza, ya que las calles no se limpian como deben, no se baldea, los olores son insoportables y el suelo está lleno de manchas y suciedad incrustada".

"La comunidad lleva meses mostrando su descontento y resignación ante la falta de limpieza y olor a orín. Por ello, ante la indolencia y dejación de funciones del alcalde del PSOE, Juan Espadas, el PP ha acudido hoy a limpiar la plaza", indica el PP en un comunicado.

En este sentido, señala que esta acción ha estado protagonizada por "medio centenar de vecinos y las monjas de la congregación", lo que "viene a demostrar que cuando se quiere tener la ciudad limpia se puede y Espadas cuenta con unos magníficos profesionales en Lipasam para ello", tal como añade el portavoz del PP, Beltrán Pérez.

En este sentido, ha agregado que el día 1 de julio su formación visitó esta plaza ante las denuncias de vecinos y la comunidad, tras lo que se exigió al alcalde que actuara y limpiara, pero "más de 20 días después la plaza sigue igual o peor y los olores que tienen que soportar diariamente son insoportables". Pérez ha reiterado que "la gestión de Espadas en materia de limpieza es un auténtico fracaso, pese a las reiteradas denuncias de los vecinos y de la oposición".

"Espadas no asume su responsabilidad y urge que se recuperen los baldeos, así como un cambio de criterio y de rumbo en la política del gobierno municipal para que Sevilla sea una ciudad limpia. Hemos llevado propuestas a Pleno, la última en septiembre de 2019, hemos denunciado en reiteradas ocasiones el problema endémico de la limpieza en la ciudad", ha detallado Pérez.

Además, señala que en septiembre se hizo "una demostración práctica de cómo es posible mantener en perfecto estado de limpieza las plazas, con una prueba de limpieza en Plaza Nueva, pues el alcalde parece que no se entera del grave problema de limpieza que hay en la ciudad". Pérez considera que se tiene un alcalde que "acusa a los sevillanos y que se basa en el incivismo como excusa para no reconocer su fracaso en la gestión de Lipasam".

"No es momento de echarle la culpa a los demás, lo que hay que hacer es asumir y actuar, ya que el alcalde es el principal responsable", sentencia. Además, ha indicado que "lo que es incívico es un gobierno que culpa a otros de su propia incapacidad".

Pérez ha señalado que "lo más preocupante de todo es que no se trata de algo concreto y puntual en un barrio, sino que estamos ante un grave problema de limpieza que se extiende a todos los barrios de la ciudad, a todos los distritos". Ha añadido que "hay una auténtica dejación de funciones por parte del alcalde que afecta a toda la ciudad y, en la situación actual de crisis que nos encontramos por el Covid-19 hay que buscar la excelencia en la limpieza para evitar contagios".

El concejal ha destacado que "hay un fracaso claro que lleva a la ciudad de Sevilla a un callejón sin salida en el problema de la limpieza", añadiendo que "Espadas lleva cinco años y un mes negando un problema más que evidente, viviendo en una realidad paralela y pisando un suelo distinto al que pisan los vecinos".

"La limpieza se ha convertido en un problema endémico en toda la ciudad, llevamos más de tres años denunciando la situación y el señor Espadas lejos de solucionarlo lo ha empeorado. La nefasta gestión de Espadas provoca que Lipasam esté paralizada y que sea un auténtico caos. Estamos ante una empresa sin rumbo por la ineficacia, incapacidad y mala planificación del alcalde del PSOE, que es el único responsable, ya que los trabajadores están realizando un enorme esfuerzo y trabajo excelente", recalca.

El portavoz popular ha concluido que "Sevilla está hecha un estercolero y esto no puede permitirlo un alcalde que esté preocupado con su ciudad, ya que él es el máximo responsable de la limpieza, él es quién debe guiar la empresa, una empresa con grandes profesionales pero sin una idea clara para la planificación de la limpieza diaria, debe poner fin a sus puestas en escena, autobombo y marketing y tomar medidas para que Sevilla esté más limpia".

El Ayuntamiento defiende su labor

Por su parte, el gobierno municipal ha defendido el funcionamiento de los servicios públicos y de los trabajadores que conforman la plantilla de Lipasam en la Plaza de las Mercedarias donde hay una programación de barridos, recogida de papeleras y baldeos al igual que en otras áreas de la ciudad.

"Lipasam tiene un plan de baldeos este año que es evidentemente muy superior al de ejercicios anteriores. Hay más personas y más vehículos destinados a este programa. Y hay una planificación de trabajos que es fácil de comprobar si se quisiera hacer una oposición responsable y seria", ha apuntado el delegado de Transición Ecológica, David Guevara.

En este sentido, esta plaza tiene una programación de barrido manual seis días por semana, de baldeo mixto de alta presión una vez en semana y de repaso de papeleras por en horario de tarde siete veces por semana. En este mes, afectado por los turnos de vacaciones, en cuanto a baldeos se ha actuado los días 25 de junio, 2 de julio y 11 de julio con alta presión.

“Es mentira decir que no se tiene en cuenta esta zona en la planificación o que no se están realizando baldeos. Hay una ordenación de los recursos públicos con una programación de los trabajos de una plantilla que ha pasado unos meses muy difíciles durante el estado de alarma y que está trabajando este verano con el baldeo como una de las prioridades”, ha abundado Guevara, quien ha señalado que Lipasam está en un permanente plan de mejora que se trabaja de la mano de la plantilla y con los grupos políticos. “El problema es que el PP de Beltrán Pérez no sabe construir ni dialogar ni en la comisión entre grupos políticos ni en el consejo de administración de Lipasam. Sólo sabe de demagogia, confrontación, insultos y populismo. Afortunadamente eso no es lo que quieren los ciudadanos para su ciudad y se demostró en las urnas hace sólo un año”, ha incidido Guevara.