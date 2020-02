El PP pide a Espadas medidas urgentes contra la oruga procesionaria

El Grupo Municipal Popular exigió este sábado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), la intervención urgente en los parques, colegios y solares de los entornos de los centros educativos de la ciudad ante la “proliferación” de la oruga procesionaria, también llamada oruga lagarta peluda, ya que puede provocar irritaciones, dificultad para respirar en las personas e incluso la muerte de mascotas.

En un comunicado, la concejal popular Evelia Rincón explicó que esto es “un problema de salud pública”, ya que la oruga está extendiéndose por los parques y solares vacíos cercanos a colegios, lo que “supone un riesgo para personas y mascotas”.

Según detalló, por estos motivos hay denuncias en los colegios Teodosio y Tartessos y en la guardería de niños de cero a tres años Edumundi, donde “llevan días esperando a que actúen”, y están afectados parques, jardines y zonas verdes como el Tamarguillo, la Ranilla y Los Bermejales, entre otros. Concretamente, en el del Tamarguillo, el PP asegura que la oruga está dañando hasta los huertos.

Para Rincón, “todo esto es fruto de la incapacidad y falta de previsión del Gobierno del PSOE de Juan Espadas”. “No entendemos cómo el alcalde no contempla actuar con previsión para evitar la proliferación de la oruga procesionaria o la oruga lagarta peluda”, añadió, antes de asegurar que “ha habido algún caso de menores que se han tenido que quedar en casa por reacción alérgica”, situaciones que se pueden evitar “si se actúa realmente como alcalde de Sevilla y no como alcalde de foros y encuentros internacionales, al que poco le preocupa lo que ocurre realmente en Sevilla”.

“Luego que no diga el gobierno que desde el PP nos dedicamos a mentir, engañar y alarmar. Desde el PP, como oposición útil y responsable, nos dedicamos a denunciar los problemas que sufren los vecinos de los barrios, algo que no le importa a Espadas”, destacó Rincón, que aclaró que “el problema no es del zoosanitario, donde hay unos magníficos profesionales que velan por la salud pública, el problema es la ineficacia, dejadez y pésima gestión de Espadas”.

Rincón consideró que ante esta situación, el personal del Zoosanitario se encuentra “desbordados”, por lo que urge que se refuerce este servicio para que los trabajadores puedan trabajar en las mejores condiciones y puedan atender todas las demandas y quejas de los ciudadanos. La edil pidió a Espadas que aumente la plantilla y revise la relación de puestos de trabajo (RPT). “Desde el PP llevamos una propuesta a Pleno en septiembre de 2018 para mejorar los servicios del zoosanitario, pero como siempre el Gobierno de Espadas hace caso omiso”, lamentó.

El gobierno dice que hay un plan en marcha

El delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), explicó este sábado que “como todos los años” hay un plan de actuación en marcha “desde hace semanas” coordinado desde el Zoosanitario en relación con la oruga procesionaria y que este plan está dando prioridad a las zonas más próximas a los centros educativos. Flores respondió así en una nota de prensa a la concejal popular Evelia Rincón.

Según Flores, ésta es una situación que “se produce en esta fecha del año” y para la que se pone en marcha todos los ejercicios un programa de intervención a través del servicio municipal del zoosanitario, “algo que el PP debería saber si se dedicara a ejercer su labor de oposición y no a tratar de confundir a la ciudadanía obviando que el Ayuntamiento lleva a cabo estas actuaciones”.

El socialista explicó que la prioridad de esta intervención siempre son las zonas donde hay menores. De hecho, aseguró que se está coordinando la actividad de control con la dirección de distintos centros educativos, ya que los trabajos se tienen que realizar cuando no haya presencia de niños, “tal y como hoy mismo se ha llevado a cabo en dos colegios de la ciudad”, indicó el delegado.

Por último, Flores señaló que el Zoosanitario municipal está trabajando en esta situación, “que es similar todos los años” y que requiere de un tratamiento que “se realiza con todas las garantías y seguridad”.