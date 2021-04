El PP pospone el relevo de Beltrán Pérez tras su reunión con la cúpula nacional

El Partido Popular ha impuesto la vía tranquila en el caso del relevo de Beltrán Pérez como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. El partido no quiere traumas ni sacudidas y desde sus más altas instancias se han dado las directrices pertinentes para que el cambio no agrave aún más la crisis por la que pasa la formación en la provincia tras el congreso en el que quedó patente la rivalidad manifiesta entre la facción que apoya a la presidenta Virginia Pérez –vencedora– y la que optó por el candidato a destronarla, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, que no consiguió su objetivo a pesar de contar con el aval del presidente andaluz, Juanma Moreno.

De esta manera, el desalojo de Beltrán Pérez de la portavocía municipal queda aplazado. Aunque en la sección de propuestas de nombramiento del orden del día del comité ejecutivo provincial fijado para ayer se recogía inicialmente la idea de relevar a Pérez –él también engrosó las filas afines a Carmona en el congreso provincial– este asunto no fue abordado. En este cambio de planes ha sido determinante la reunión que el concejal mantuvo el jueves en Madrid con miembros de la cúpula nacional del partido: el secretario de Organización, Alberto Casero, y la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

La sesión del comité ejecutivo provincial, de carácter ordinario, se desarrolló con el análisis de asuntos previstos, sin tratar finalmente el futuro de la portavocía del grupo popular del Ayuntamiento.

El encuentro en Madrid tuvo lugar en un contexto en el que Pérez tenía previsto celebrar el mismo jueves una intervención pública en Sevilla para dar cuenta de la actualidad del Grupo Popular del Ayuntamiento, después de que la dirección provincial del PP sevillano, con Virginia Pérez al frente, promoviese su relevo como portavoz para que el cargo lo ostentase Juan de la Rosa, actual portavoz adjunto.

La dirección provincial del partido optó por canalizar el relevo a través de su comité ejecutivo al no contar con suficientes miembros del Grupo Popular dispuestos a formalizar dicho relevo en el ámbito interno del grupo. En concreto, de los ocho concejales del Grupo Popular, incluyendo a Beltrán Pérez, fueron tres los que apoyaron la propuesta de relevo de la dirección provincial, Juan de la Rosa, Ignacio Flores y José Luis García.

El detonante para la propuesta de relevo se activó después de que en el congreso provincial del PP, el concejal apoyase a la candidatura alternativa del regidor de Carmona, Juan Ávila, quien viene alertando insistentemente de “un fraude” en el proceso congresual supuestamente para favorecer la reelección de Virginia Pérez. Ante esta operación promovida por la dirección provincial del PP para relevar a quien fue candidato en las elecciones municipales de 2019, la cúpula del PP andaluz, que apoyaba la candidatura alternativa de Ávila, pidió “reflexión” y llamaba a actuar “con sensatez y con verdadera voluntad de integración”, defendiendo además la “gran labor” de Pérez al frente del grupo popular hispalense.

El portavoz aborda con el grupo las mociones para el Pleno

Pérez sigue en modo portavoz. Su relevo como tal ha quedado en pausa. De manera que ayer presidió la reunión del Grupo Municipal ordinaria preparatoria del próximo Pleno, en el que se diseñó la estrategia para dicha sesión y se abordaron las propuestas y preguntas que se elevarán al mismo. Los concejales populares también analizaron las propuestas del resto de grupos políticos, de las que destacó el rechazo a la admisión a trámite de una del grupo de Adelante Sevilla –a juicio del PP– “busca una nueva República”.

Al Grupo Popular le ha llamado la atención que el gobierno municipal haya admitido una propuesta de Adelante Andalucía que pretende que el Pleno reconozca que “el régimen monárquico está agotado y apoye un proceso constituyente hacia una democracia participativa, laica, federal y republicana”. Esta propuesta insta al Ayuntamiento a cooperar “en el marco de sus competencias, para que el nuevo sistema político republicano garantice los derechos y los servicios públicos básicos, y construya un modelo económico y social sostenible al servicio de la mayoría”.

Para el PP, “es inaceptable que prospere la tramitación de esta propuesta al Pleno después de que el pasado octubre no fuera admitida una moción de esta formación para que el Ayuntamiento de Sevilla apoyara la defensa de los valores de la Constitución Española de 1978 y el respeto a las instituciones del Estado de derecho”.

De su lado, el PP preguntará al alcalde por el edificio de San Hermenegildo, cuyo proyecto de restauración lleva “años encallado”, pidiendo información sobre si se va a llevar a cabo “algún tipo de actuación para la conservación y restauración global que precisa”.