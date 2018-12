El PP exige una “potente” rebaja fiscal para no oponerse al presupuesto

Una “potente” rebaja fiscal, una apuesta por la seguridad, con más medios para la Policía Local y la exigencia al Estado de más policías nacionales, y el apoyo al emprendimiento, a los autónomos, a los empresarios que generen empleo y a los comerciantes. Esos son los requisitos que pone el grupo municipal del PP encima de la mesa para abstenerse y no poner escollos al proyecto del presupuesto de la ciudad para 2019 presentado por el gobierno socialista de Juan Espadas.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, dijo ayer que esos acuerdos “extrapresupuestarios” tendrían que aprobarse ante el Pleno, igual que ocurriera con las anteriores cuentas. De este modo, Beltrán considera que se ofrece a Espadas “una posibilidad” para que salgan adelante. “Es mejor tener un presupuesto aunque sea malo”, añadió el concejal popular, que presumió de la “altura de miras” del PP.

A juicio del portavoz popular, su partido “no puede estar en la aprobación del presupuesto porque es una clara mentira. No nos creemos las cuentas porque el dinero después no se ejecuta y no llega a los colegios, al impulso en la creación de empleo o al transporte, todo lo que se negocie será mentira”. Por ello, el PP no presentará enmiendas sino que volverá a presentar su “presupuesto alternativo”, que según Pérez plantea un “verdadero modelo de progreso y bienestar”.

El candidato a la Alcaldía hispalense por el PP censuró que se hable ahora de la ejecución de “23 millones de remanentes de años anteriores que no han gastado o que se pretenda a volver a pedir un préstamo de 26 millones, con lo que se alcanzarían los cien millones pedidos en cuatro años a los bancos para nada”, ya que “no han ejecutado ni el diez por ciento”. Además, Pérez insistió en que estas cuentas “no son las que la ciudad necesita” y consideró que no plantean soluciones en temas como empleo, climatización de colegios, la sostenibilidad ambiental, la mejora del patrimonio, ante la bajada demográfica, el impulso al sector productivo o el avance en la digitalización municipal, elementos que “sí se reflejan en nuestra propuesta”.