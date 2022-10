El PP reclama un plan de tráfico previo a la peatonalización de la calle Sinaí

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el barrio de Huerta de Santa Teresa, en el distrito San Pablo, donde se ha reunido con casi medio centenar de vecinos. Allí le han trasladado sus preocupaciones ante los problemas de aparcamiento, seguridad y abandono generalizado de la zona. Del mismo modo, pide que antes de peatonalizar la calle Sinaí se informe y consulte a los vecinos y exige un plan de movilidad para el barrio.

En una nota de prensa, los populares explicaron este domingo que la principal preocupación de estos vecinos radica en las nulas alternativas de movilidad que el gobierno socialista les ofrece tras el anuncio de peatonalización de la calle Sinaí, arteria principal de este barrio. Desde la asociación de vecinos piden que les expongan el proyecto para que puedan pronunciarse, pero aún no han obtenido respuesta alguna, según ha trasladado el presidente de la entidad, Miguel Cáceres.

Ante esto, Sanz ha reiterado "la falta de organización y previsión del gobierno socialista y del allcalde Muñoz, que cada vez está causando más problemas en nuestra ciudad, que va a la deriva por culpa del PSOE. Los vecinos de Huerta de Santa Teresa también lo sufren con el anuncio de peatonalización de una arteria principal del barrio como es la calle Sinaí sin consultar a los vecinos y comerciantes de la zona. Por ello, exijo un plan de movilidad para el barrio".

Este problema se une a "la deficiente" gestión del parking de la calle Sinaí, como así hace saber Carlos del Pozo, presidente de la Asociación de usuarios de dicho parking. "No sabemos en qué situación jurídica se encuentra, afectando a los 178 propietarios que en su momento pagaron 18.000 euros cada uno". Del Pozo denuncia que "la primera planta es rotatoria y no está explotándose. Un despropósito ante la falta de aparcamiento que sufre la zona". Este problema viene heredado desde 2004 y desde entonces "hemos tenido reuniones con la administración y a fecha de hoy no tenemos respuesta".

Sanz ha recordado su propuesta de aparcamientos, Sevilla Aparca, dirigido a mitigar los problemas de estacionamiento mediante la ejecución de 32 microparkings en todos los distritos con 200 plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos. "Un nuevo tipo de aparcamientos en los espacios públicos de la ciudad, cuyo destino será mixto con una fórmula preferente de un 60% de su espacio para residentes, 20% rotatorio, 10% para plataformas de transporte (es decir patinetes, motocicletas y coches compartidos) y un 10% para empresas logísticas". Serán aparcamientos subterráneos, bajo el viario público, de una sola planta de profundidad, no superando la cota de menos 4,5 metros, y se harán según la demanda y previa petición vecinal.

"Santa Teresa no merece este abandono"

En otro sentido, Sanz ha denunciado la situación de los parques y jardines de este barrio tras las quejas recibidas de estos vecinos que ven que ante la nula poda de los árboles, las ramas entran por sus ventanas, con un claro ejemplo en calles como Baltasar Gracián, corre peligro su seguridad y salubridad. Este problema se evidencia en toda la ciudad que sufre un grave déficit de gestión del arbolado.

Esto se suma a "endémica recogida tardía de las naranjas y los alcorques vacíos en distintos puntos del barrio".

En el caso de los parques, los vecinos "vienen reclamando mediante escritos y reuniones con el Distrito el cambio de juegos infantiles del parque Sinaí sin respuesta por parte del alcalde socialista Muñoz. Otro ejemplo más del abandono de la ciudad por parte de este gobierno". En el caso de la limpieza, Sanz ha constatado "el abandono del barrio donde no se baldea, hay multitud de contenedores rotos o en malas condiciones siendo un prejuicio para la salubridad del entorno".

Así, en el aspecto de la falta de seguridad, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla pide una mayor presencia policial en el barrio, sobre todo los días de fútbol debido a su cercanía con el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un barrio que sufre "el constante robo de rejas, puertas y todo lo relacionado con el metal y la chatarra".

"El enésimo síntoma del abandono al que el alcalde Muñoz tiene sometido a Huerta Santa Teresa se constata en el Mercado Cruz Campo que después de años aún no se tiene proyectado nada sobre este inmueble municipal. Cuando sea alcalde, lo convertiré en un espacio para el ciudadano, para que los vecinos de este entorno sean los primeros beneficiados de su uso".

Finalmente, Sanz ha asegurado que "a partir del 28 de mayo, el barrio Huerta Santa Teresa gozará de más presencia policial, así como de un intenso plan de limpieza que se aplicará a toda la ciudad". Del mismo modo ha confirmado que "todos los aspectos que afecten al día a día del barrio serán consensuados con los vecinos, como así es mi costumbre trabajar".