PSOE y PP se enfrentan por el estado de los tapices del Alcázar

El PP municipal reclamó ayer al alcalde Juan Espadas un convenio con Patrimonio Nacional para rehabilitar los tapices del Alcázar de forma inmediata. El gobierno local respondió, a través del delegado de Cultura, Antonio Muñoz, que el PP "llega tarde" porque desde hace meses técnicos del Real Alcázar de Sevilla y de Patrimonio del Estado han iniciado un trabajo conjunto para afrontar la restauración de las obras que alberga el Salón de los Tapices.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, criticó que el último convenio con Patrimonio Nacional es del año 2000 y "desde entonces las circunstancias han cambiado mucho", por el aumento de las visitas diarias que generan por venta de entradas 39,5 millones de euros. "Casi 40 millones de euros de tesorería y, a día de hoy, los expedientes de mantenimiento suman un total de 562.116,38 euros, siendo en muchos casos expedientes de actuaciones de urgencia, todo por no actuar con previsión y por gestionar a base de impulso", criticó Belmonte, que acusó al equipo de Espadas de "desidia e indolencia absoluta".

Desde el gobierno municipal, Muñoz aclaró que los expedientes llamados de urgencia, "terminología de la Ley de Patrimonio", atañen a obras de intervención patrimonial programadas y necesarias para diseñar científicamente los posteriores proyectos de restauración.

El portavoz adjunto del PP también denunció la existencia de "paños cerámicos que se caen y están sujetos por cintas adhesivas", "filtraciones" en un cuadro de Virgilio Mattoni que había sido cedido por el Museo del Prado, eventos en sus estancias "contra las indicaciones expresas de los técnicos del Real Alcázar" o "incidentes muy graves" con el arbolado, "cayendo ramas de gran porte, llegando a causar siete heridos y desgraciadamente una víctima mortal en mayo de 2018".

En relación a esta denuncia, Muñoz acusó al PP de "faltar el respeto a la profesionalidad de los restauradores, que tienen un enorme prestigio, cuando habla de que hay azulejos cerámicos con cintas adhesivas" ya que se trata de una técnica de engasado, para su preservación y posterior restauración. No proceder de esta manera profesional sería una clara irresponsabilidad", aclaró el delegado.

El edil del PP también exigió al alcalde el Plan Director del Real Alcázar, que "tantas veces ha anunciado y que no acaba de ver la luz" para garantizar una gestión integral y ordenada del monumento". Además, planteó que el Alcázar necesita seguir un modelo que "ya funciona con éxito" en la Catedral de Sevilla o la Alhambra y que "ayuda a tener una mayor planificación estratégica sobre el uso y protección del monumento".

El delegado de Cultura acusó al PP de "demagogia" y de desconocer la realidad. "El Real Alcázar tiene la máxima protección patrimonial. Cualquier intervención en este monumento requiere de mucho trabajo científico previo, de la aprobación por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y de una vigilancia especial por la Unesco, al estar declarado Patrimonio Mundial. Y obviar todo esto es caer en la demagogia del PP", dijo. Muñoz aseguró que hay proyectos de restauración elaborados o en marcha en el Alcázar que suman 2,5 millones de euros.

Belmonte señaló también que "la falta de un Plan Director del Real Alcázar está ocasionando que se esté produciendo el actual desastre de gestión de este monumento".

El portavoz adjunto concluyó que "el Alcázar no es la hucha de Juan Espadas". "Desde el Grupo Popular estamos muy preocupados por la falta de iniciativa del alcalde socialista de la ciudad invirtiendo una mínima parte de los fondos en su mantenimiento y únicamente mediante obras de urgencia", añadió. Y reiteró que se "necesita un plan director del Alcázar, un plan de seguridad, un verdadero alcalde que se preocupe por este monumento y que no lo use como método de recaudar dinero para otros fines".