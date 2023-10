El PSOE denuncia la "pésima gestión" de Sanz con los estragos del temporal.

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este jueves la "pésima gestión" con la que José Luis Sanz está afrontando la retirada de ramas y árboles y la suciedad acumulada por la borrasca y los fuertes vientos del pasado fin de semana en la ciudad, pese al esfuerzo que están realizando las y los trabajadores municipales tanto del Área de Parques y Jardines y Lipasam como los de las empresas adjudicatarias de los contratos de conservación y el mantenimiento del arbolado de Sevilla. "De hecho, hasta el día de ayer Sanz no convocó una mesa para la coordinación de los distintos servicios municipales, cuando la coordinación de tareas tendría que haberse realizado el lunes, ya pasado el temporal", según ha dicho el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

Esto ha provocado que los trabajos no hayan tenido como prioridad garantizar la seguridad y el paso peatonal por las aceras, existiendo en la ciudad numerosos problemas en entornos de los colegios, institutos, centros sanitarios, parques infantiles o edificios de gran afluencia de públicos, con árboles aún en medio del acerado o apoyados sobre la pared, con vecinos que tienen que agacharse para acceder a sus casas o árboles invadiendo los itinerarios escolares y casos sin balizamiento de advertencia siquiera. "Existen casos extremos, como en los barrios del Cerro del Águila, Pino Montano, Sevilla Este, San Pablo o Polígono Sur, revelando que el gobierno Sanz no ha tenido en cuenta ni la seguridad ni las urgencias, sino que ha priorizado algunos barrios según su conveniencia", ha abundado De Aragón.

"Al señor Sanz poco a poco se le cae la fachada de buen gestor que ha pretendido labrarse. No es de buen gestor tardar hasta tres días en convocar una mesa de coordinación de los servicios municipales. Si necesitan dos semanas para eliminar todos los restos del temporal, como han calculado, al menos que tengan como prioridades la seguridad y el paso peatonal retirando los árboles y grandes ramas, y después que pasen a recoger los restos menores. Lo que no es de recibo es que se limpien por completo barriadas a conveniencia de Sanz, dejando sin tocar los casos urgentes», ha añadido el concejal socialista. «Y estos casos urgentes no los conoce el equipo de Sanz porque sus delegados de distrito no están en los distritos ni con los vecinos y, por tanto, ni salen a la calle".

Juan Tomás de Aragón ha denunciado, asimismo, que los trabajos para eliminar los efectos del temporal han reducido los efectivos para la limpieza el conjunto de la ciudad ante la lentitud en la incorporación del refuerzo de plantilla en Lipasam, tal y como se puede apreciar en los contenedores rebosando por doquier. "Los contratos de urgencia son, como su nombre indica, de urgencia, no se pueden poner en marcha con la parsimonia del equipo de José Luis Sanz. El temporal ha demostrado, aún más si cabe, las costuras en el traje de buen gestor que le han querido poner", ha agregado.

El concejal socialista ha reiterado su agradecimiento a los empleados municipales por su labor durante y después del temporal. "En los últimos dos mandatos, la oposición tuitera que realizaba la actual delegada competente en materia de parques y jardines y limpieza se centraba en poner tuits de las ramas o los árboles caídos en plenos temporales exigiendo inmediatas responsabilidades. En este caso, y una vez pasados cuatros días del temporal, que se aplique el cuento al menos para gestionar con la necesaria rapidez y eficacia los efectos del mismo", ha concluido el concejal del grupo municipal Socialista.