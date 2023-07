El PSOE municipal culpa al alcalde Sanz de causar los problemas de seguridad en el Casino

El Grupo Municipal Socialista ha culpado al alcalde José Luis Sanz de causar el problema de seguridad en el Casino de la Exposición al cesar "a todo el personal del ICAS, de Contursa y de la Policía Local", en palabras de la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya.

Gaya ha denunciado este miércoles que "el vacío de poder que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dejado en el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y en la sociedad Contursa (Congresos y Turismo de Sevilla) ha ocasionado que el personal directivo no pudiera continuar con los expedientes de seguridad del Casino de la Exposición" una vez que, en mayo pasado, se recepcionaron las obras de restauración patrimonial de la cubierta del edificio.

Gaya explica que de la seguridad del edificio se encargaban ambos organismos municipales, el segundo de ellos específicamente cuando se celebraban eventos en su interior. Y que "el alcalde tenía conocimiento del tema desde un suceso relacionado con la seguridad de una persona desde hace dos semanas, y que así le fue transmitido por la Policía Local de Sevilla, donde también existe un vacío de poder desde el precipitado cese del jefe de la Policía Local". “Lo sabía y nada hizo”, ha apostillado.

“La primera decisión de Sanz como alcalde fue cesar a todos los directores generales y después al jefe de la Policía Local en una ciudad que no para ni un solo día. José Luis Sanz ha llegado arrasando con todo el personal directivo del ICAS y de Contursa, dudando de la profesionalidad de todas aquellas personas que no tuvieran que ver con el Partido Popular y ni tan siquiera les dio un periodo de transición hasta los nuevos nombramientos. De ahí que los nuevos cargos se han encontrado sin saber a qué atenerse, el estado de los expedientes o dónde comenzar. Eso ha generado un vacío de poder, de experiencia y de continuidad en las tramitaciones que, a su vez, está originando problemas como el del Casino de la Exposición”, ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya.

“Para más inri, conocía un suceso relacionado con la caída de una persona en las instalaciones desde hace dos semanas, tal y como se lo transmitió la Policía Local, a cuyo jefe también cesó precipitadamente, y no hizo absolutamente nada al respecto, haciendo una evidente dejación de funciones”.

En su opinión, "la demagogia y la permanente campaña electoral ya no le valen a José Luis Sanz, quien se ha dado cuenta de que gestionar el día a día una ciudad como Sevilla no es precisamente gestionar su localidad de Tomares”. “Por tanto, en vez de seguir lamentándose de problemas que se ha creado él mismo al avasallar con el personal del ICAS, de Contursa y de la Policía Local, que adopte medidas inmediatas que aseguren la integridad patrimonial del Casino de la Exposición, cuyas recientes obras de restauración tuvieron una inversión del Ayuntamiento de Sevilla de más de 740.000 euros, y de las personas que se acercan al edificio. Que gestione ya y no siga siendo aún el candidato a la alcaldía”.

Por último, Sonia Gaya ha afeado a José Luis Sanz su falta de respeto hacia el anterior alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, al dirigirse hacia él como el alcalde del PSOE. “Antonio Muñoz fue el alcalde de todos los sevillanos y sevillanas, y confiamos en que él sea el alcalde de todos los sevillanos y sevillanas, y no sólo para quienes le votaron en las pasadas elecciones, que es lo que revelan sus sectarias declaraciones”.