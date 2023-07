El PSOE niega que los bajos de Marqués de Contadero sean una "escombrera"

El concejal socialista Francisco Páez ha explicado este martes que de los tres grandes edificios que componen el Centro de Atención Integral al Visitante de Marqués de Contadero dos están en uso: el central, como sede del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, de la Policía Turística de Sevilla y del proyecto de startups tecnológicas ‘La Fábrica de Sevilla’, así como de la oficina central de información turística y otros espacios para celebrar eventos, conferencias o reuniones del propio sector, y el anexo más cercano a la Torre del Oro, como Espacio Cultural Exploraterra, Tierra de Exploradores, cedido en este caso a la Fundación Nao Victoria. Mientras, para el que se encuentra aún sin utilización, el más próximo al Muelle de la Sal, desde el anterior gobierno socialista se cambió el uso inicialmente previsto por Juan Ignacio Zoido (PP) de centro de la tapa por un proyecto vinculado a empresas tecnológicas y emprendedoras, para el que se habían solicitado fondos europeos.

“En los años de gobierno socialista no sólo se concluyeron las obras de Marqués de Contadero, sino que el complejo se ha convertido en referencia para el turismo en la ciudad. Primero con la oficina principal del Servicio de Turismo, que es el área de promoción de la ciudad, gobernanza turística y captación y gestión de rodajes y grandes eventos, y las sedes de la Policía Turística y de ‘La Fábrica de Sevilla’; y segundo con el Espacio Exploraterra, con el que se ha abundado en la vinculación de Sevilla con la gesta histórica de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano y como continuidad al legado del quinto centenario. Para el anexo que quedaba, nuestro objetivo era vincularlo a empresas tecnológicas y de emprendimiento. Y en ese objetivo estábamos trabajando”, ha detallado Páez.

En opinión de Francisco Páez, José Luis Sanz, “en su habitual estilo demagógico y comportándose aún como candidato en campaña electoral a las municipales y no como alcalde”, ha acudido hoy a ese edificio anexo aún sin uso y que se encuentra en bruto sin tan siquiera conocer el cambio en el proyecto inicial y que pretendía otorgar un plus de calidad en los servicios empresariales e innovadores a la industria turística de nuestra ciudad. “Si tiene otro proyecto, que lo ponga encima de la mesa y que lo ejecute, aunque mucho nos tememos que ni lo tiene o, en todo caso, incidirá en su visión de ofrecer para el turismo local lo mismo de siempre”, ha concluido Páez, quien ha aclarado que el edificio en cuestión está cerrado y sin acceso al público. “Por tanto, no es una escombrera”, ha insistido.