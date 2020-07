El PSOE propone un programa de empleo juvenil en Sevilla a través de prácticas pagadas

El grupo municipal socialista propondrá un acuerdo de la corporación municipal en el próximo Pleno para promover un nuevo programa de empleo en Sevilla, el cual se centrará en la inserción laboral de jóvenes en empresas de sectores estratégicos a través de un sistema de prácticas remuneradas con la colaboración de las administraciones.

Para la implantación de este modelo resulta imprescindible la cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Asimismo, se solicitará una revisión del actual modelo de programa autonómico, basado en iniciativas como Plan para la Activación Impulso y Recuperación del Empleo (Aire), dadas las dificultades y las limitaciones que existen para su desarrollo por parte de las administraciones locales, que ya se pusieron de manifiesto en ediciones anteriores.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Sevilla está poniendo en marcha iniciativas propias de inserción laboral, como el programa Integra o el Redes +, el programa de anticipos reintegrables o la adecuación y cesión de locales de Emvisesa a emprendedores .

De igual modo, a través de la Delegación de Empleo, Bienestar Social y planes integrales de transformación social, se ha presentado una iniciativa ante la Junta de Andalucía para la contratación de 279 personas por un importe de 6,7 millones de euros para la desinfección e higienización de los colegios en el próximo curso escolar, de los cuales el Ayuntamiento asumirá el 55% y el resto lo aportará la administración autonómica a través del Plan Aire.

Sin embargo, el grupo socialista considera fundamental en estos momentos que se fije como objetivo estratégico “la incorporación de los jóvenes con garantías al mercado laboral”. Para ello, se propone a la Junta el desarrollo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, de un “programa de empleo que permita a las entidades locales desarrollar proyectos destinados a la inserción laboral de jóvenes egresados de su formación académica en empresas mediante la realización de prácticas renumerdas, acompañamiento y autorización incidiendo en sectores estratégicos ligados a la economía verde, el pacto verde europeo, la innovación, la sostenibilidad, la economía circular o la tecnología”.

Este programa tiene como primera linea de trabajo la colaboración con las universidades sevillanas siguiendo un modelo que se expuso en distintas comparecencias ante la comisión para la reactivación social y económica y el fomento del empleo ante la crisis por el Covid-19. “Trabajar de la mano y en colaboración estrecha con las universidades nos permitirá canalizar y retener el talento generado en la ciudad”, recoge la moción socialista.

En segundo lugar, este programa de empleo centrará los esfuerzos en la inserción laboral en empresas privadas a través de prácticas remuneradas, y especialmente en aquellas que pertenecen a sectores estratégicos para la ciudad. “Las nuevas herramientas de empleo deben sumarse a la estrategia emprendida por las instituciones europeas para transitar hacia una economía verde, circular, sostenible y tecnológica”, apunta la moción.

La propuesta elevada al Pleno por la portavoz del grupo socialista, Adela Castaño, solicita, además, a la Junta que revise el modelo de programa de empleo del Plan Aire, debido a las dificultades y limitaciones que existen para su desarrollo por parte de los ayuntamientos, una solicitud que, además, ya fue trasladada por el Pleno municipal a la Administración autonómica en septiembre de 2019, sin que haya sido atendida.

"Aunque el Plan Aire pretende dar respuesta mediante contratación temporal por parte de los ayuntamientos a la adquisición de experiencia laboral por parte de los desempleados, no responde a las necesidades laborales de las personas jóvenes desempleadas, ya que no les sitúa en el centro del mercado laboral que son las empresas. Además, entre los jóvenes con mayor formación académica no facilita la inserción del talento sevillano”, resume la propuesta socialista.