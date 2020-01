Paco Correal: "Es un reconocimiento a 45 años de oficio"

"Dos meses se han convertido en medio siglo". Así resume Paco Correal, más conocido como Paquiño, su carrera periodística en la ciudad de Sevilla. Una trayectoria por la que ahora la Asociación de la Prensa de Sevilla lo reconoce con el Premio de Comunicación, que cumple su 28º edición.

Correal, periodista de Diario de Sevilla desde su fundación en 1999, afirma sentir "una satisfacción muy grande" tras ser reconocido por sus compañeros de profesión. Recuerda sus comienzos en el diario manchego Lanza, llamado así por una frase quijotesca, y su llegada a El Correo de Andalucía en a finales de los años 70, a donde llegó como un joven estudiante. Ahora cuenta con varias secciones dentro de la publicación como Calle Rioja, donde cuenta la vida de la ciudad con su peculiar estilo desde 2009.

Paquiño, que toma este galardón como un reconocimiento a 45 años de oficio", destaca de su carrera las entrevistas que ha hecho a lo largo de estas décadas. "He entrevistado a la mitad de los Premio Cervantes", explica orgulloso. Además, le hizo la última entrevista a Antonio Mairena o la primera a Los Morancos. Aunque las que más le gustan son las que ha hecho y sigue haciendo "a gente normal que me cuenta su vida cotidiana y al tiempo me ve y me recuerda el día que salió en el periódico".

Este premio, otorgado por periodistas a un periodista, le hace reflexionar sobre la profesión, la cual define como "muertos de hambre que se pasan la vida en hoteles donde nunca se quedan a dormir". Él, que ha publicado diariamente en estas décadas "salvo los dos meses de campamento y dos meses de baja", cree en la buena competencia entre periodistas. "No le temo a la competencia, sino a la incompetencia", comenta sonriente antes de dar su visión sobre la profesión actualmente en una sola frase: "Llegar el primero lo hace cualquier, lo complicado es llegar".

La entrega del premio sera en CaixaForum, lo cual asegura que le hace "mucha ilusión", pues allí relata que tuvo una entrevista con público con Moncho Ferrer, hijo del filántropo barcelonés Vicente Ferrer.