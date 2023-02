El V Encuentro Vitivinícola de Huelva tendrá lugar en la Palma del Condado

Hablar de Huelva sin nombrar los caldos del Condado no es posible. Por ello, la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva nacida en 2016, transmite lo bueno y beneficioso del vino de la tierra que un día llegó a ser un gran referente en el sector a nivel nacional. El centro histórico de los vinos del Condado de la provincia, La Palma del Condado, volverá a ser la sede para el próximo Encuentro Vitivinícola que organiza la asociación, donde se pone el valor la importancia del vino a la hora de crear riqueza y cultura dentro de Denominación de Origen “Condado de Huelva”.

En el evento, estarán presentes las regiones vinícolas de El bierzo, Somontano y Extremadura añadiendo, este año, a todas las productoras de vino en Andalucía con el objetivo de promocionarlas. Estarán invitadas todas las Denominaciones de Origen de vinos de la región, DO Condado de Huelva, DO Jerez-XérèsSherry, DO Montilla-Moriles, DO Málaga y Sierras de Málaga, DO Granada y a las principales bodegas de las IGPs vinícolas andaluzas.

Coincidiendo con la fase fenológica del lagrimeo de la viña, donde se da inicio a una nueva vendimia, el V Encuentro Vitivinícola de Huelva unirá gastronomía, folclore y música tradicional con numerosas actividades e invitados especiales. Se celebrarán catas, mesas redondas de debate sobre la situación actual del vino, charlas de influencers conocidos en este ámbito a nivel nacional, jornadas técnicas de formación, entre otras, con la intención de descubrir diferentes culturas. El encuentro cuenta con la participación de 24 bodegas, 9 de Huelva y las demás del resto de provincias de Andalucía, chefs de alta cocina de Huelva y Sevilla, empresas de gastronomía onubense, y grupos musicales para amenizar la velada.

La Palma del Condado derrochará alegría del 2 al 6 de marzo donde los participantes tendrán la misión de defender y presentar a la sociedad los vinos de toda la comunidad andaluza, ensalzando sus propiedades y diferencias para sorprender a los paladares más finos. Por otro lado, las bodegas presentes tendrán un escaparate donde enseñar al mundo sus mejores caldos en un evento con una gran aceptación y afluencia.

La Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva liderada por Manuel Astasio Martínez, su presidente, ha fijado múltiples objetivos destinados al beneficio del sector vitivinícola. En primer lugar, el hermanamiento comercial, profesional y cultural de Huelva con otras productoras a nivel nacional, proliferando buenas relaciones comerciales donde intercambiar conocimientos. Además, con la organización de este encuentro, se pretende exhibir al público asistente variedad de caldos para que aprendan a valorarlos dando, a su vez, promoción a la viticultura de Huelva que ha ido perdiendo hectáreas de cultivo desde el siglo pasado y potenciar el Enoturismo y la atracción de nuevos inversores bodegueros e industriales. Hacer una agricultura rentable es posible donde se ponga el foco en el cuidado del medioambiente, ya que la viña es uno de los cultivos que mejor protegen la erosión de la tierra y sirven de refugio a la fauna autóctona.

El V Encuentro Vitivinícola de Huelva se ha hecho posible gracias a la participación de numerosas empresas e instituciones como son el Ayuntamiento de La Palma del Condado, AGAPA, Sabor Sur, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Turismo, la Diputación de Huelva, la Autoridad portuaria de Huelva y CRDDOO Condado de Huelva. Además, de ADAMA, Certis Belchim, Gusto del Sur, UPL, Cowan, Entec, Nitrofoska, Juan de Andalucía, Adrigenio, Land Rover, Atlántida Premium, Syngenta, Sumivih, Bodega Toro Albalá, Bodegas El Peco, Bodegas Huerta de Albalá, Bodega Viñas Colonias de Gallón, Bodega Tierra Savia, Bodega La Divisa, Palomillo Bodega, Fuente Victoria Bodega, Magasé Bodega, Fabio Coullet Bodega, Andrade, Bodegas Oliveros, Garay Bodegas y Viñedos, Bodega Cerro San Cristóbal, Bodegas Vega Menacho y Bodegas Privilegio del Condado S.L. Bodegas Infante, Bodegas Man, Bodegas del socorro, Bodegas Marcelino Serrano , F.SCHATZ, Bodegas La Cigarrera, Bodega 4 vientos.

Programación del V Encuentro Vitivinícola de Huelva

El V Encuentro Vitivinícola de Huelva se presenta el día 22 de febrero en la delegación territorial de la Conserjería de Turismo en Huelva pero el pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 2 de marzo con una cena de confraternización para los invitados. El resto de actividades discurrirán durante el fin de semana:

Viernes, 3 de marzo

10:30h - Ponencia: "Futuro del mercado ecológico y vegano en el sector vitivinícola por Francisco José Rivero. Lugar : Teatro España

- Ponencia: "Futuro del mercado ecológico y vegano en el sector vitivinícola por Francisco José Rivero. : Teatro España 11:30h - Charla-Coloquio: “Los continentes del vino: madera, acero inoxidable, barro, hormigón...” con la participación de Asociación Vitifrades, tonelería J.M Gonçalvez, Miguel Oliveros y Alejandro Ventisca. Lugar : Teatro España

- Charla-Coloquio: “Los continentes del vino: madera, acero inoxidable, barro, hormigón...” con la participación de Asociación Vitifrades, tonelería J.M Gonçalvez, Miguel Oliveros y Alejandro Ventisca. : Teatro España 12:30h - Ponencia: “El sumiller en la hostelería”. Ponente: Rafael Bellido, Pte. Federación Asoc. Sumilleres de Andalucía. Lugar : Teatro España

- Ponencia: “El sumiller en la hostelería”. Ponente: Rafael Bellido, Pte. Federación Asoc. Sumilleres de Andalucía. : Teatro España 14:00h - Inauguración oficial Apertura de carpas a profesionales y público en general Plaza de España acompañada de la tradicional degustación de vinos y gastronomía. Música a cargo de Gastro-Tuna.

- Inauguración oficial Apertura de carpas a profesionales y público en general Plaza de España acompañada de la tradicional degustación de vinos y gastronomía. Música a cargo de Gastro-Tuna. 23:00h - Cierre de de carpas

Sábado, 4 de marzo

12:00h - Apertura de carpas a profesionales y público en general. Degustación de vinos y gastronomía tradicional. Lugar : Plaza de España. Música a cargo de charanga Los Emboillaos, Aflamenk2s y Gastro-Tuna.

- Apertura de carpas a profesionales y público en general. Degustación de vinos y gastronomía tradicional. : Plaza de España. Música a cargo de charanga Los Emboillaos, Aflamenk2s y Gastro-Tuna. 23:00h - Cierre de de carpas.

Domingo, 5 de marzo

12:00h - Apertura de carpas a profesionales y público en general. Degustación de vinos y gastronomía tradicional. Música a cargo de Sonata. Lugar : Plaza de España.

Apertura de carpas a profesionales y público en general. Degustación de vinos y gastronomía tradicional. Música a cargo de Sonata. : Plaza de España. 23:00h - Cierre de de carpas.

Lunes, 6 de marzo

12:00h – Túnel del Vino. Lugar: Casino/Plaza de España.

Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva

La Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se inscribió en el Registro de Sociedades Culturales de la Junta de Andalucía en el año 2017.

Su principal interés es, a base de cultura, transmitir lo bueno y beneficioso del vino, y por ende la defensa y promoción de los vinos de la tierra, la bella y descubridora Huelva, que un día llegó a ser una potencia vitivinícola nacional, con más de 22.000 Has. de viñedo y disponiendo en Moguer de la primera Estación Enológica de España.

Asimismo, defienden a todos aquellos que hacen de la viña y el vino no solo una forma de vivir, sino de crear riqueza ligada al vino y la cultura, estén o no dentro de la Denominación de Origen “Condado de Huelva”. Sus límites son solo provinciales por estatutos, pero apoyan y aplauden a todos aquellos que hagan del vino una forma de defender los valores más bellos de un pueblo: cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, crear riqueza sostenible, potenciar el turismo y diversidad de cultura, esté o no dentro de los límites geográficos de la tierra.

Desde la asociación invitan a todos los interesados a conocer los caldos de la provincia y el resto de la comunidad andaluza al centro del vino de la Huelva, La Palma del Condado.