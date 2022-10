Parques y Jardines asumirá el riego del arbolado de los parques empresariales de Sevilla

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla asumirá el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes en los polígonos empresariales de la ciudad puesto que quedará especificado en el nuevo contrato que se está elaborando al incluir esas áreas. Así lo ha confirmado el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, en respuesta a una pregunta formula por el Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en la Comisión Especial de Control y Fiscalización al Gobierno que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento hispalense.

Flores ha recordado que, en la actualidad, desde Parques y Jardines se llevan a cabo labores en esas áreas empresariales "conforme a lo establecido en el pliego de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad no conservadas con medios propios". En este sentido, el delegado no ha compartido la crítica vertida desde la formación naranja sobre el "agujero negro" que constituyen estas zonas industriales en cuanto a la falta de prestación de servicios públicos y ha insistido en que el problema radica en que estos espacios "no están claramente delimitados como espacios públicos municipales".

"Pese a todo, desde el Ayuntamiento se realiza un esfuerzo importante en lo que respecta a la prestación de esos servicios -en este caso concreto desde Parques y Jardines-. Aun así, en los próximos pliegos se incluirán estas zonas de 'normal o rutinaria' actuación", ha añadido Flores.

Ciudadanos, a través del concejal Lorenzo López Aparicio, había instado al equipo de gobierno a que aclarase si iba a asumir el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de los viarios públicos de los polígonos industriales, "algo que es una de las reivindicaciones históricas de los empresarios y que hasta ahora ha caído en saco roto". Esta formación había insistido en que "no existen razones objetivas para no prestar servicio en estos recintos y, por lo tanto, Parques y Jardines debe ponerse manos a la obra para solucionar este vacío, que hace que sean los propios empresarios quienes al final tengan que asumir en primera persona la gestión de este asunto".