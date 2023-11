PcComponentes y Mi Princesa RETT, colaboran en la campaña ‘Euro solidario’

PcComponentes, el reconocido ecommerce español especializado en tecnología, se ha asociado una vez más con la organización Mi Princesa RETT en una nueva campaña benéfica totalmente innovadora. A través de la iniciativa conocida como Euro Solidario, y en colaboración con Worldcoo, PcComponentes invita a sus clientes a contribuir con 1 euro en cada compra realizada durante el Black Friday y la temporada navideña, hasta el 7 de enero. Esta campaña solidaria tiene como objetivo crear espacios multisensoriales para niñas afectadas por el síndrome de Rett, una condición neurológica rara. Estos espacios estarán ubicados en los hogares de las niñas y están diseñados para ofrecer una amplia gama de beneficios terapéuticos, educativos y de ocio. La atención se centrará en elementos sensoriales, especialmente en aquellos que ayudan a regular los sentidos, un aspecto crucial para las afectadas por este síndrome.

El síndrome de Rett es una enfermedad neurológica grave y progresiva que afecta principalmente a las niñas. Se caracteriza por un deterioro en el desarrollo cognitivo, sensorial, motor y emocional, así como en el sistema nervioso autónomo. Este trastorno, que impacta significativamente en la vida de quienes lo padecen, requiere de una amplia gama de terapias y la intervención de múltiples profesionales, como fisioterapeutas y logopedas, para mitigar sus efectos. Los entornos multisensoriales son especialmente beneficiosos para mejorar el estado emocional, conductual y cognitivo de las personas con síndrome de Rett. La Asociación Princesa Rett, fundada en 2013, nace para responder a las necesidades de las familias afectadas por esta enfermedad rara y neurodegenerativa, que conlleva una gran dependencia para las niñas afectadas y, en consecuencia, una demanda considerable de recursos y apoyo por parte de sus familias.

La campaña Euro Solidario de PcComponentes, en colaboración con Worldcoo, es una de las muchas iniciativas solidarias que la empresa lleva a cabo. A través de ella, se busca apoyar no solo a Mi Princesa RETT, sino también a otras organizaciones no gubernamentales como Ayuda en Acción, ACNUR, Save The Children y Cruz Roja Española, ampliando su alcance y compromiso social para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Paula, una niña de Murcia y embajadora de la campaña, es uno de los rostros de esta solidaria iniciativa. A través de ella, Mi Princesa RETT y PcComponentes buscan sensibilizar sobre la importancia de apoyar a las familias y mejorar la calidad de vida de las niñas con este síndrome. La colaboración entre PcComponentes y Mi Princesa RETT ofrece una oportunidad única para sus clientes de ser parte de un cambio positivo durante la época de mayor consumo del año. La campaña espera generar una respuesta significativa y ayudar a proporcionar estos espacios multisensoriales que puedan transformar la vida diaria de muchas niñas con el síndrome de Rett.

Asimismo, el Black Friday en PcComponentes se distingue por su enfoque en la confianza y transparencia hacia el consumidor. En un esfuerzo por garantizar la autenticidad de las ofertas y descuentos, la empresa ha implementado una serie de funcionalidades innovadoras en su sitio web. Una de ellas es la Evolución histórica del precio, que permite visualizar las fluctuaciones en los precios de los productos a lo largo del tiempo. De este modo, los clientes pueden confirmar la realidad de las ofertas, observando las variaciones de precios mensuales.