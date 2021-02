Cs lamenta la “despersonalización” de la Magdalena y urge un libro de estilo

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este viernes que las obras de reurbanización de la Plaza de la Magdalena estén provocando “una preocupante despersonalización” del que es “uno de los enclaves más señeros del Casco Antiguo de nuestra ciudad”. En este sentido, ha añadido que “el equipo de gobierno del PSOE ha perdido una nueva oportunidad de apostar por la estética tradicional sevillana”, optando por “una pavimentación grisácea, falta de matices y carente de armonía estética” en vez de por “una intervención más respetuosa con la historia y la idiosincrasia de todo el entorno”. Esta “falta de celo” ha desembocado en “un nuevo revés para el patrimonio histórico de nuestra ciudad” y para “una zona muy castigada en sus últimas intervenciones”, a lo que se suma “la merma artística que ya sufrió hace años con la pérdida de algunos de sus edificios más emblemáticos”, ha señalado.

Pimentel, que ha visitado esta mañana las obras de reurbanización de la Plaza de la Magdalena en compañía del portavoz adjunto de la formación naranja, Miguel Ángel Aumesquet, ha criticado que “Sevilla se permita el lujo de que el nuevo pavimento y el mobiliario urbano de este importante enclave se aleje de los cánones tradicionales de nuestra ciudad”. Así, ha explicado que “el estado actual de la obra de reurbanización está mostrando un resultado muy alejado de lo que merece un entorno como el de la Plaza de la Magdalena”, que “bajo ningún concepto debería haberse desprendido de esa estética tradicional que aún pervive en otras plazas emblemáticas de nuestro Casco Antiguo”. Es más, “a pesar de las reiteradas advertencias que realizamos en su día desde este grupo municipal”, pidiendo al gobierno local “una mayor sensibilidad” en esta materia, “hemos comprobado cómo se han vuelto a repetir los mismos errores de las reurbanizaciones de las calles Cuna y Mateos Gago”, ha indicado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha reiterado que “para frenar esta falta de armonía estética” y que “los diseños de estas obras no queden en manos del proyecto de turno” es “urgente” que “el equipo de gobierno se ponga manos a la obra para redactar el libro de estilo que aprobó el Pleno del pasado mes de junio a propuesta de Ciudadanos”. En este sentido, ha lamentado que “hayan pasado casi nueve meses de aquel acuerdo” y que “a día de hoy no tengamos constancia alguna de que se hayan iniciado los trabajos de redacción de esta normativa”, llamada a “fijar un modelo estético coherente para la definición del paisaje urbano de nuestra ciudad y el uso de materiales”, especialmente “en lo que se refiere a las calles y plazas del Casco Antiguo y a los aledañas de los referentes patrimoniales, históricos y artísticos de la ciudad”. Al respecto, ha indicado que “no podemos seguir permitiendo que Sevilla sea la única gran ciudad de España que no dispone de una ordenanza o un plan regulador de su paisaje” con el que “evitar errores estéticos de bulto en la transformación de los espacios públicos”, ha dicho.

Por otro lado, el portavoz municipal de la formación naranja ha vuelto a insistir en la necesidad de que el equipo de gobierno “interceda” para que “se vuelva a colocar la placa situada en una de las fachadas del nuevo hotel que se está terminando de construir en la plaza” y que recordaba que justo en ese emplazamiento se encuentra enterrado Juan Martínez Montañés, “uno de los grandes exponentes de la imaginería barroca de nuestra tierra”. Así, ha añadido que “Sevilla no puede permitirse el lujo de perder esta referencia histórica”, que “no solo hace justicia a su trayectoria en nuestra ciudad sino que, además, fue instalada en su día como un monumento dedicado a la figura de Montañés”. De hecho, incluso “hace referencia al lugar que ocupaba la antigua parroquia hasta el año 1811 y a la cercanía del taller en el que realizó algunas de sus obras más significativas”, ha advertido.

Pimentel ha reclamado al gobierno municipal que “estudie la posibilidad de dar un paso atrás de forma urgente” y “rectifique el resultado de estos trabajos de reurbanización”, que “distan mucho de lo que se merece un espacio histórico como el de la Plaza de la Magdalena”. Además, ha pedido que “se tengan en cuenta todos estos condicionantes en las próximas obras previstas en el Casco Antiguo”, como las de las calles Dormitorio o Zaragoza, en las que “se debe apostar claramente por el uso de un pavimento tradicional como es el adoquín de Gerena”, un material que “ha quedado demostrado que es perfectamente reutilizable y respetuoso con los criterios de accesibilidad en vigor”, algo que “ya se ha puesto de manifiesto en la reciente obra de reurbanización de la calle Becas”, ha concluido.