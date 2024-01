Sólo Podemos-IU vota en contra de la pasarela de Altadis

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado este miércoles el cambio de dirección de la pasarela peatonal entre Altadis y San Telmo, que será perpendicular, tras la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan Especial de Protección del sector 27.3 Puerto, una vez han sido estudiadas las alegaciones presentadas al documento en el periodo de información pública.

En virtud de este trámite administrativo, el gobierno municipal ha elevado al Pleno un nuevo documento que "modifica la dirección de la pasarela para hacerla perpendicular al río". Concretamente, la pasarela unirá los jardines de San Telmo con la futura plaza cívica, ubicada donde actualmente está la Capilla de Las Cigarreras. Este punto del orden del día ha contado con el voto favorable de tres de los cuatro grupos municipales -PP, PSOE y Vox- y el rechazo de la coalición que integran Podemos e Izquierda Unida.

Cuestionado al respecto sobre la opción elegida para esa conexión peatonal sobre el río, y la posibilidad de recuperar el antiguo puente de Hierro -el denominado puente de Alfonso XIII- el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa ha señalado que "hoy no se está aprobando nada de la pasarela, sino una modificación del PGOU, que ha tenido sus consultas públicas y que no ha tenido ninguna reclamación".

"El debate del puente de Hierro no es ahora. Estuvimos con la plataforma hace unos días -Planuente- y ellos también se han reunido con la Autoridad Portuaria. Hay que ver las opciones, dónde se incorpora o no, pero el momento en el que estamos es la modificación del artículo 58 del PGOU para que pueda haber una pasarela, no el qué sobre el río", ha abundado De la Rosa.

Por su parte, la portavoz de la coalición de izquierda, Susana Hornillo, ha señalado al respecto que la conexión "debe ser respetuosa con el paisaje del río, que es un símbolo de la ciudad". "Nos parece que esta pasarela ni tiene valor patrimonial ni ningún tipo de valor urbanístico; al contrario, nos parece que es una especie de 'urbanismo a la carta', con el cual no estamos para nada de acuerdo", ha subrayado.

Desde Con Podemos-IU se ha criticado también al equipo de gobierno por el hecho de "no haber tenido en cuenta la participación ciudadana". En este sentido, "hay una demanda social que pide utilizar el puente basculante de Alfonso XIII, que lleva más de 20 años abandonado en una parcela y ni siquiera se ha contemplado esa opción". "No es que estemos de acuerdo con la construcción de una pasarela, pero es que, al menos, se podía haber considerado la aportación ciudadana". Además, "creemos que hay una opción más respetuosa, rentable, y beneficiosa para la ciudadanía: conectar Triana y Los Remedios con un paseo fluvial", ha añadido Hornillo.

Desde el PSOE, por medio del concejal Francisco Paéz, han agradecido al equipo de gobierno su visión en relación con la pasarela. "No siempre hay que darle palos en el lomo al gobierno municipal; cuando hay que reconocer las cosas que se hacen bien, se hace; de ahí el sentido de nuestro voto. Esto viene a poner en valor el desarrollo de la ciudad, especialmente en el barrio de Los Remedios", ha destacado.