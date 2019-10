La Policía Local de Sevilla investiga una fiesta ilegal de Halloween en la Cartuja

La Policía Local de Sevilla está investigando una fiesta ilegal de Halloween, después de que la madrugada de este domingo desalojara y precintara una sala de la Cartuja en la que había menores de edad consumiendo alcohol y fumando tabaco y en cachimbas. El local está ubicado en la calle José de Gálvez. Según han informado los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, en el momento de la intervención en el interior, más del 60% de las 180 personas que había eran menores de edad, con edades desde los 12 años. Esta es una de las fiestas que la Policía Local ha detectado en su monitorización de redes sociales, en una sala que tiene anunciada una celebración de Halloween para el próximo día 31 de octubre.Durante la inspección realizada la madrugada de este domingo por efectivos de la Policía Local y los Bomberos se detectaron varias infracciones. La sala no tiene licencia para discoteca, sino una concesión administrativa para quiosco bar, por lo que no puede tener música puesta. El aforo máximo es de 500 personas, fácilmente superable por una fiesta de este tipo.

No dispone del número suficiente de extintores acorde con la extensión del local. En la zona exterior sólo tenía un extintor, lo que supone una infracción muy grave. También carece de la póliza de seguro de responsabilidad civil, que no acreditó a los agentes durante la inspección. Esta fiesta tiene diferentes canales de distribución para sus entradas, siendo una de las más utilizadas una página web de venta de entradas. La Policía Local tiene informaciones de la venta masiva de estas entradas especialmente en institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de la ciudad.Hasta el momento, esta actividad no dispone de licencia que le autorice a realizar la fiesta anunciada. Al estar la sala clausurada, sus responsables no pueden asegurar que el evento se vaya a celebrar, lo que supondrá reclamaciones por parte de los clientes, que podrían verse afectados por un exceso de aforo en una actividad sin licencia.Por parte de la Policía Local de Sevilla se sigue monitorizando a través de su presencia en redes sociales (bajo las distintas cuentas de Emergencias Sevilla), cualquier convocatoria que surja. El Ayuntamiento de Sevilla ha apuntado que estará vigilante a cualquier incumplimiento que pueda comprometer la seguridad de los asistentes y sus derechos como consumidores. Para ello la Policía Local ha iniciado las actuaciones pertinentes.