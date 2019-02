La Policía realiza más de 12.000 inspecciones en taxis y VTC en el aeropuerto y Santa Justa

La unidad especial de la Policía Local para la vigilancia del transporte de personas en el aeropuerto de San Pablo y la estación ferroviaria de Santa Justa ha realizado más de 12.000 inspecciones desde su creación, producida en febrero de 2017.

El informe de balance del trabajo de la unidad especifica que en el sector del taxi se han realizado 2.608. Se han interpuesto 309 denuncias, de las que una cuarta parte fueron por "cobro abusivo"; 25 inmovilizaciones y tres atestados.

En el sector de las VTC se han efectuado 5.575 inspecciones, se han interpuesto 455 denuncias, de las que la tercera parte fueron por "captación" de clientes y se levantó un atestado.

En la lucha contra el intrusismo, los agentes han interpuesto 86 denuncias y han efectuado 41 inmovilizaciones de vehículos. Han inspeccionado igualmente 235 vehículos particulares para controlar si estaban ejerciendo labores de transporte indebidas.

El informe recuerda que la unidad especial se creó por orden de la Jefatura de la Policía Local dado el "enconado conflicto" entre los taxis y los VTC, especialmente en sectores estratégicos para el transporte de personas. Agentes de la Policía con "carácter voluntario" forman una unidad que partió del trabajo realizado anteriormente, haciéndose "visibles" en la parada del aeródromo y en las estaciones "para dar mayor seguridad, para disuadir de las malas prácticas de todo el sector, así como ordenar, vigilar y dirigir el tráfico cuando sea necesario".

El mismo informe considera que esa "visibilidad" ha ayudado a las labores de prevención, auxilio y protección de la población, "especialmente a los turistas que abundan en este sector". Recoge algunos titulares de la prensa sobre el conflicto para justificar la necesidad de poner en marcha esta unidad. En el balance se destaca que las VTC, a las que se les exige el cumplimiento de la legalidad, han ganado en "tranquilidad en su labor".

La unidad presume de "corregir toda infracción detectada en el taxi" y de "orientar" a los taxistas "para el buen discurrir del servicio público". También se habrían beneficiado de la labor de esta unidad los vehículos de alquiler y las empresas de párking que trabajan en el aeropuerto y las estaciones. La Policía Local, según este balance, se emplea con "contundencia" contra el intrusismo, "atajando la competencia desleal en el sector al "impedir la realización del transporte de personas por quienes no tienen el título habilitante".

También se enumera los actos y manifestaciones, huelgas o paros, en los que han estado presentes los agentes de esta unidad. "En definitiva, se ha estado buscando y creando siempre espacios de convivencia para favorecer que el sector (Taxi, VTC, vehículos de alquiler, empresas de párking, turismo, etcétera) confluya positivamente, todo lo cual con el apoyo e instrucciones de la jefaturas de esta Policía y de la propia Delegación de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores".

La juez que investiga la macrocausa por la mafia del taxi ha imputado en la causa al delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, según una providencia dictada con fecha del pasado 31 de enero y que avanzó esta semana este periódico. El Ayuntamiento considera que este informe corroboraría la implicación de la Delegación de Movilidad y Seguridad, que dirige Juan Carlos Cabrera, en la lucha contra el fraude en el sector del Taxi, las VTC y el intrusismo.

En la providencia, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, explica que "visto el resultado de las diligencias practicadas se acuerda citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el próximo día 18 de febrero a las 11:00 horas".

El teniente de alcalde Juan Carlos Cabrera explicó a este periódico que ignora qué cargos se le imputan, pues la citación, no expresa el motivo concreto. "Acudiré a la llamada de la Justicia,como no puede ser de otra manera, haré todas las declaraciones que hagan falta y ofreceré todas las explicaciones que se me pidan".