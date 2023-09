La Policía tiene que huir de las Tres Mil Viviendas en medio de insultos y lanzamiento de piedras

La Policía tuvo que huir de las Tres Mil Viviendas en medio de insultos y el lanzamiento de numerosas piedras por varias decenas de individuos que increparon a los agentes cuando estos pretendían identificar a un sospechoso de un robo.

Los hechos, que aparecen recogidos en este vídeo al que ha tenido acceso este periódico, tuvieron lugar en la tarde del pasado lunes, cuando se desarrolló una actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Sevilla en la barriada de las Tres Mil Viviendas.

El objetivo de esta intervención, según han confirmado a este periódico fuentes policiales, consistía en la identificación de una persona que se sospechaba que podría estar implicada en un robo en un negocio. Cuando los agentes iban a proceder precisamente a la identificación del individuo, éste pidió ayuda y fue entonces cuando se produjo el altercado en el que varias decenas de personas comenzaron a increpar a los policías, insultándolos y lanzándoles numerosas piedras.

Hay incluso otras personas grabando con sus teléfonos móviles y alentando a los sujetos que están increpando a los agentes, como puede observarse en las imágenes.

Para que no se produjeran mayores incidentes, los policias decidieron marcharse, siendo perseguidos por una turba de individuos que no cesaba en su actitud violenta. En el vídeo se llega a escuchar incluso lo que parecen dos detonaciones, si bien no hay constancia de que los agentes utilizaran sus armas o los dispositivos antidisturbios que llevaban o también es posible que esas detonaciones se realizaran por el grupo de agresores.

La violencia con la que fueron recibidos los agentes impidió que finalmente se llevara a la práctica la identificación del sospechoso.