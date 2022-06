La Policía pide a la ciudadanía que no informe de sus vacaciones en las redes sociales

Vaciar periódicamente el buzón, dejar alguna luz encendida con un programador y no hacer publicaciones en redes sociales cuando se está lejos de casa son algunos de los consejos que la Policía Nacional ha ofrecido este martes dentro de su campaña de prevención de robos para tener unas vacaciones seguras. La Policía recuerda que esta época del inicio del verano es también la temporada alta de robos en domicilios, por lo que es bueno seguir una serie de recomendaciones para poder impedirlos.

Lo ideal es aparentar que la casa está habitada. Es la mejor medida disuasoria. Esto puede conseguirse instalando sistemas de domótica o relojes programables, que abran y cierren automáticamente persianas o enciendan y apaguen luces y electrodomésticos como el televisor o la radio. Es recomendable también que alguna persona de confianza vacíe el buzón periódicamente, ya que un buzón lleno es un indicio de que la casa lleva tiempo vacía.

Antes de marcharse de vacaciones, hay que irse con calma, cerciorándose de que las puertas y ventanas están bien cerradas y comprobando todas las medidas de seguridad. Siempre es bueno cerrar con llave y activar la alarma o cualquier otra medida, si se dispone de ella. Echar la llave es fundamental incluso para ausencias breves, aunque sea para ir a comprar el pan.

Al salir del edificio, hay que asegurarse de cerrar también la puerta del portal, así como no facilitar el acceso a personas desconocidas al interior del bloque. Incluso a aquellos que aseguren pertenecer a servicios técnicos que no hayan sido solicitados. En ese caso, se debe contactar por teléfono con la empresa suministradora y comprobar que efectivamente son técnicos oficiales. En caso de duda, no les deje pasar.

A veces una pequeña inversión sirve para disuadir a los amigos de lo ajeno. Por ejemplo, poner cerrojos en las ventanas correderas, cambiar el bombín por uno con certificado de calidad o instalar mirillas o cerrojos inteligentes.

Los ladrones suelen dejar marcas o testigos para comprobar si hay gente o no dentro de los pisos. Utilizan principalmente tres métodos para saber si la puerta se abre o lleva días cerrada, señal inequívoca de que los moradores están fuera.

El primer método consiste en colocar un pequeño palito de madera apoyado entre el suelo y la puerta del domicilio vigilado, el cual cae cuando se abre la puerta. De la misma forma se instalan unos pequeños clips de plástico entre la puerta de la vivienda y el marco de la misma, siendo el resultado el mismo que el anterior.

La última de las técnicas consiste en unir la puerta al marco de la misma, con un fino hilo de silicona o pegamento, inapreciable a simple vista para cualquier persona, pero muy útil para los delincuentes que estén vigilando la vivienda.

Es fundamental no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones antes o durante las mismas. "No sabemos quién puede estar recopilando información al otro lado de la pantalla", dice la Policía, que anima a la ciudadanía a ser prudentes y a hacer todas las publicaciones que se quieran una vez se está de vuelta en casa.

Si al regresar se encuentra la puerta su domicilio abierta o una ventana rota no debe entrar, sino llamar a la Policía. Igualmente, ha de telefonear al 091 si observa gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, escucha ruidos en viviendas desocupadas, hay mirillas manchadas u objetos fijados entre el marco y la puerta o percibe cualquier síntoma que le haga presumir la comisión de un robo en su vivienda o en la de sus vecinos.