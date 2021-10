Premio a la labor de investigación de dos especialistas del Hospital Virgen Macarena

El Colegio de Médicos de Sevilla ha premiado la labor de los especialistas Jaime Boceta y Natalia Palazón, médico de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos y especialista en Oncología Médica respectivamente, del Hospital Universitario Virgen Macarena, con motivo de los actos organizados por la festividad de San Lucas, patrón de la colegiación.

Los doctores han sido reconocidos por su "ingente implicación en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas en el campo de la Medicina", ha reseñado el centro hospitalario en una nota de prensa.

Natalia Palazón ha sido reconocida por su trabajo titulado Circulating immune biomarkers in peripheral blood correlate with clinical Outcomes in advanced breast cancer, el que se muestran resultados del análisis traslacional de sangre periférica a través de citometría de flujo de una serie de marcadores inmunológicos en cáncer, y su relación con la respuesta en las pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama avanzado en curso de tratamiento oncológico. Un trabajo de investigación en cáncer de mama cuyos resultados han sido publicados este año en Scientific Reports, revista científica de gran impacto internacional, ha abundado el Macarena.

En cuanto a la categoría de Médico Ilustre en Medicina Hospitalaria, el premio ha recaído en el doctor Jaime Boceta, en respuesta a su "destacada trayectoria profesional al servicio del paciente y su ejemplar ejercicio en el ámbito de los cuidados paliativos". El doctor Boceta trabaja desde 1995 en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos del Área Virgen Macarena, donde atiende a alrededor de 600 pacientes al año.