Olivia, de cinco años, fue la protagonista este martes en la entrega de premios del 112. La pequeña ha sido reconocida como una de las alertantes del año, una distinción que el servicio de emergencias de la Junta hace a las personas que mejor uso hacen del teléfono. La niña llamó al 112 el miércoles de la semana pasada, cuando su madre sufrió un fuerte dolor abdominal que la hizo postrarse en la cama.

La madre indicó a la niña que marcara los tres números y "le diera al verde". La menor habló con el operador, que le dijo que lo estaba haciendo muy bien, y le preparó hasta un calmante a su madre mientras llegaban los sanitarios.

"Le dije que fuera al sitio de las medicinas y que cogiera un sobre de color verde, era un Espidifen. Luego, como no llegaba al fregadero, cogió una silla para alcanzar hasta el grifo y preparar un vaso de agua con el medicamento. Me lo trajo y estuvo conmigo hasta que llegó la ambulancia. Entonces fue a abrirles, y como no llegaba al telefonillo, volvió a coger la silla para subirse. Luego, cuando me vio en la ambulancia, ya entonces rompió a llorar", explicó a este periódico Susana, la madre de Olivia.

La niña recibió este martes su galardón y "está encantada". "No para de decirme que es famosa", cuenta la madre, que afortunadamente no tenía ninguna dolencia seria. El ejemplo de esta niña de Mairena del Aljarafe es bueno para orientar a los niños sobre cómo deben actuar ante posibles situaciones de emergencias en las que los padres sea vean incapacitados por cualquier motivo.

La pequeña Olivia recibió su premio en la Plaza de España, en el marco del Día Europeo del 112, de manos del consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo. Otra de las personas reconocidas fue la que encontró al niño de cuatro años que escapó de su casa mientras sus padres dormían, cuya llamada fue clave para que el pequeño regresara a casa sano y salvo.